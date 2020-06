白髮男戴「金鋼狼手套」攻擊示威者　暴怒開車衝上人行道

▲卡瓦盧齊(Frank Cavalluzzi)戴著鋒利手套揮舞,甚至開車衝撞人群。(圖/翻攝自推特)



記者吳孟臻/綜合報導

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死,美國各地掀起大規模抗議遊行。2日紐約皇后區示威活動中,出現一位白髮男子,右手戴著類似「金鋼狼」的手套,將鋒利的刀片對著示威者揮舞,引起不小的恐慌。紐約警察局昨(4)日表示,已將嫌犯逮捕歸案。

54歲的卡瓦盧齊(Frank Cavalluzzi)被當地警察稱為「麻煩製造者」。當天他戴著「金鋼狼手套」朝示威群眾揮舞後,沒有就此作罷,再開著休旅車衝向人行道,使得示威者不得不四散逃跑保命,幸好的是,此突發事件沒有造成人員傷亡。

根據《紐約郵報》(New York Post)報導,卡瓦盧齊被起訴一級危險、持有危險武器、以武器威脅等罪名遭到起訴。警方表示,卡瓦盧齊在律師陪同下,在上午9點05分主動向警局投案。

卡瓦盧齊在此事件前,至少有8次被逮捕的紀錄,包含攻擊警察、拒捕、攻擊女房東,以及多起的道路糾紛,最近一次被捕是在2016年1月22日。

right now this man in Whitestone New York was threatening people with a sword/multiple blades and then drove right through them ..... someone find out who he is right now pic.twitter.com/BrHcZGRWMr