台灣如「不沉的航空母艦」！學者籲：華府應與台共同防禦　聯手抗中

▲美國「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）4日穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



文／中央社記者周世惠舊金山4日專電

「不沉的航空母艦」是二戰名將麥克阿瑟對台灣戰略地位的形容。如今美國學者認為隨著美中衝突加劇，華府應重新考慮讓台灣回到自由國家的共同防禦之列，對抗中國。

美國法律學者柳約翰（John Yoo）與德拉罕提（Robert Delahunty）聯名發表在關注國家安全的網路期刊Strategikag、題為「台灣」（Taiwan）的專文指出，中共於1949年統治中國大陸、國民黨撤退至台灣後，台灣變成蓬勃發展、自由民主的島國，且是全球第21大經濟體；但中共認為台灣是中國不可分割的一部分，已宣布在2049年（也是1949年後百年）之前要把台灣併入中國。

兩位學者認為，美國在卡特政府時期承認中共是中國的政權，僅背書「一個中國」政策，而把「終極統一」的細節交給中國和台灣決定，在他們看來「台灣迄今已推開中共不受歡迎的擁抱」。

文中點出台灣地處重要的戰略地位與擁有自由民主的政權，與其屈服於中國對台的施壓，美國政府應該考慮與台灣重建軍事和政治關係。

「永不沉沒的航空母艦」（an unsinkable aircraft carrier）是已逝二戰名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）對台灣重要戰略地位的形容，學者呼籲華府把握台灣在第一島鏈的首要之衝，假使當中國海軍想要進軍更深入的太平洋海域時，台灣可以圍堵。

除戰略位置重要之外，學者認為，台灣作為自由華人的政治、社會和經濟象徵同樣重要，「不是北京，而是台北，才能作為未來統一的、民主中國的典範」。如果一個自由民主的政權統治了中國大陸，對中國人和全世界其他地方都有利。

文中提到，疫情之後更凸顯面對世界最嚴重的問題時，不管是在全球公衛疫情或是北韓核武的議題，台灣都是國際合作上可信賴且透明的夥伴。

作者強調：「中國崛起下，華府應該重新考慮是否歡迎獨立的台灣回到自由國家的共同防禦陣線。」

文章指出，台灣生存下來，凸顯中共抗日失敗（中共僅參與一次主要的對日戰役）、「大躍進」與「文化大革命」慘劇的歷史記憶格外鮮明；除非中共被迫坦然面對它的過往，否則它對外只會愈來愈偏執、愈加抗拒開放的中國社會。

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