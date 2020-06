模仿「佛洛伊德之死」壓頸姿勢拍照！　2名青少年戲謔笑容...網超怒

▲英國有2名青少年模仿「佛洛伊德之死」,照片被上傳到華威大學粉專,校方表示正在調查中。(圖/翻攝自推特)

記者吳孟臻/綜合報導

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察蕭文(Derek Chauvin)膝蓋壓制脖子8分鐘致死,在美國全境引發示威抗議,甚至演變成嚴重的衝突暴動。在全球關注之際,英國竟然有2名青少年模仿「佛洛伊德之死」壓頸的動作,臉上還掛著大大的笑容,頗有嘲諷之意,行為受到強烈譴責。

照片顯示,一位身穿黑衣紅褲的青少年躺在地板上,另一位穿灰色上衣的年輕男子作勢用右膝壓在對方的脖子上,動作與「佛洛伊德之死」如出一轍,不難引人聯想。

twitter, you know what to do...

they go to bradford university- (call at 01274088088 or email mailto:information@bradfordcollege.ac.uk)

and warwick university (call at +44 (0)24 7652 3523)#blacklivesmatter pic.twitter.com/aMtO0nxkaZ