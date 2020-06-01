模仿「佛洛伊德之死」壓頸姿勢拍照！　2名青少年戲謔笑容...網超怒

▲英國有2名青少年模仿「佛洛伊德之死」，照片被上傳到華威大學粉專，校方表示正在調查中。（圖／翻攝自推特）

記者吳孟臻／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓制脖子8分鐘致死，在美國全境引發示威抗議，甚至演變成嚴重的衝突暴動。在全球關注之際，英國竟然有2名青少年模仿「佛洛伊德之死」壓頸的動作，臉上還掛著大大的笑容，頗有嘲諷之意，行為受到強烈譴責。

照片顯示，一位身穿黑衣紅褲的青少年躺在地板上，另一位穿灰色上衣的年輕男子作勢用右膝壓在對方的脖子上，動作與「佛洛伊德之死」如出一轍，不難引人聯想。

twitter, you know what to do...

they go to bradford university- (call at 01274088088 or email mailto:information@bradfordcollege.ac.uk)

and warwick university (call at +44 (0)24 7652 3523)#blacklivesmatter pic.twitter.com/aMtO0nxkaZ — b (@bibagirI) May 31, 2020

照片被上傳到華威大學新生臉書專頁，雖然照片有標籤「Police brutality」（警察暴行），但兩人的舉動還是收到一連串的批評，有傳言指出，兩人年齡介於18至19歲，是今年9月即將入學的大學新鮮人。

對此，華威大學（Warwick University）表示已著手進行調查，「謝謝大家對照片的關心，請放心，我們正在對此事件展開緊急調查」，同時在另一份聲明說道，「目前沒有證據顯示兩人與本校有關，我們不歡迎任何不實的指控」，並表示他們的行為違反該校尊重他人的教學方針。

And you’re meant to be going Warwick uni in sept? @warwickuni one of your candidates pic.twitter.com/xQqaM5e9gA — Gaza mi seh (@justdee_x) May 30, 2020

照片在推特發酵後，推友們表示，「太過分了，他們應該受到制裁！」、「老實說我看到照片不意外，這世界太多種族歧視了」、「他們嘲諷的行為根本是犯罪，佛洛伊德已經沒有第二次機會了！」、「應該要給他們一點教訓，羞辱他們也不過分！」