曾揭發扁珍詐領國務機要費　李慧芬與夫離婚痛失愛子又挨告詐欺

▲扁家國務機要費重要證人李慧芬和前夫離婚訴訟期間痛失愛子，還被債權人求償提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁吳淑珍夫妻詐領國務機要費案的關鍵證人李慧芬，因為曾向友人借了360萬元沒還，友人懷疑李找前夫邱獻章協助毀損債權，控告2人涉嫌詐欺等罪，2人解釋，他們從2006年起，為離婚財產分配互有提告的往事，聲淚俱下陳述兒子因父母失和家變而自殺的憾事，台北地檢署調查認為2人罪嫌不足，5日處分不起訴。

台灣紅創意公司負責人李慧芬原本和邱獻章旅居澳洲，因在2006年間，向當時立委邱毅爆料，她在台消費發票，被堂姊種村碧君(原名李碧君)拿給吳淑珍核銷公款，李慧芬成為揭發扁家國務機要費弊案的關鍵證人，當時李慧芬幾度來台住飯店等生活開銷，其實是向李姓友人支借，總計360萬元。

▲李慧芬揭發了扁嫂吳淑珍蒐集發票詐領公款弊案。(圖／資料照)

其實在同年間，李慧芬在澳洲和邱獻章正在打離婚官司，澳洲法院判決邱要給李澳幣1千多萬元，折合台幣3.4億元，且這份判決經我國士林地院判決認可，在台也有相同法律效力，不過2人協議，邱只要支付台幣3千多萬元就好，李則不能再為此提出任何訴訟。

可是後來邱獻章因在台積欠銀行貸款，遭聲請強制執行，李慧芬申請參與分配，進而發現邱和父親製作假債權，李提告後，邱在2018年被依偽造文書並判刑5月、得易科罰金定讞；邱則認為李違反協議興訟，拒絕履行3千多萬元的婚後財產分配。

▲檢察官認為李慧芬和邱獻章為各自立場打官司爭財產分配，並非為了躲避債務。（示意圖／Pixabay）

這段期間，李慧芬和邱獻章已成年的兒子疑因承受過多父母失和，對簿公堂纏訟多年的煎熬，選擇輕生喪命，而當初借錢給李的友人則提告指控，李明明有機會拿到3千多萬元來還錢，卻和前夫合謀以訴訟等方式阻撓、損害債權，涉嫌詐欺等罪。

李慧芬、邱獻章挨告出庭時，都是淚流滿面，悲痛陳述這段離婚、訴訟、喪子的傷心過往，檢察官調閱相關司法卷宗，認為李多年旅居海外，不懂台灣法律，2人都是基於各自考量，為婚後財產互有訴訟提告，無證據顯示2人是為了要規避債務，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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