鐵警李承翰老父悲憤離世　國民黨：請蔡政府儘速推動司法改革

▲李承翰父親（右）。（資／記者許宥孺攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對鐵路警察李承翰因公殉職，凶嫌一審因精神鑑定獲判無罪後，李承翰父親昨晚抑鬱離世。國民黨5日表示，制度無法保障警察安全，司法無法還給被害人正義，人民對司法已失去信心，請蔡政府儘速推動司法改革。

文傳會主委王育敏強調，當加害者的人權被充分保障時，更應該重視被害者及其家屬對於伸張公理正義的祈求，但當前司法審判的失衡，讓公理正義的伸張無法符合社會期待，也導致被害這家庭二度傷害的憾事不斷重演！

王育敏強調，刺殺鐵路警察李承翰的凶嫌一審獲判無罪後，國民黨5月6日即陪同警眷友及過去也曾遭遇類似案例的刑警遺孀召開記者會，大聲疾呼政府的「司法改革」應加快腳步，莫讓警察夢魘一再成為憾事。遺憾的是，司法改革的進程遙遙無期，李承翰父親等不到公理正義的到來，讓受害家庭遭逢二次傷害，這樣的悲劇一再上演，社會對司法的不信任感恐不斷加劇。

根據國民黨檢視蔡英文總統過去四年施政表現的民意調查結果顯示，在11項施政領域中，蔡英文的「司法改革」只得到4.96分「死當、墊底」的成績，顯見蔡英文雖然於2016年曾召開「司法改革國是會議」，洋洋灑灑端出153頁成果報告，但社會大眾仍對於司法改革進程的緩步不前感到無奈與不滿。

「司法是維護社會正義的最後一道防線」，王育敏強調，當前司法審判的制度體系無法獲得人民信賴、無法彰顯社會公理正義的價值，而改革的腳步更無法符合社會大眾的期待，她呼籲蔡英文總統應該正視司法體制的缺陷，儘速推動司法改革的進程，讓司法能重獲民眾信心，也讓社會安全體系得以維繫。