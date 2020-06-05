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影／100萬被害人補償金今剛入帳！承翰爸來不及領…昨抑鬱吐血亡

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記者白珈陽、徐愷昕／嘉義報導

鐵路勇警李承翰去年於火車上處理逃票糾紛，遭鄭姓男子持刀猛捅慘死，4月30日嘉義地院一審依精神問題為由判鄭男無罪，怎料二審上訴中，李承翰父親李增文4日卻因嚴重胃出血、抑鬱離世；對此，犯罪被害人保護協會嘉義分會今早抵李家慰問時表示，有關先前申請的100萬犯罪被害人補償金，今日已匯款入帳，怎料李父卻於昨晚驟逝，令人惋惜。

▲鐵路局李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

▲鐵路局李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義地檢署發言人蔡英俊今早前往靈堂交予慰問金2萬元，受訪時他表示，昨晚聽聞此噩耗時深感遺憾，如今案件已上訴到高分院，希望有機會可以逆轉，絕對會極力維護法律的尊嚴。蔡英俊再表示，針對犯罪被害人補償的部分，目前已分別補償60萬及40萬元，2筆款項上午都已入帳，希望能補償家屬悲傷心情。

▲▼李承翰爸爸抑鬱而終，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊前往靈堂慰問，交予慰問金2萬元。（圖／記者白珈陽攝）

▲李承翰爸爸抑鬱而終，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊前往靈堂慰問，交予慰問金2萬元。（圖／記者白珈陽攝）

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根據《聯合報》報導，犯罪被害人保護協會嘉義分會代理主任周俊良表示，李承翰事件發生至今，協會志工都有持續關懷家屬、提供諮商建議等服務，相較於李母比較願意說出心裡話，李父就沉默許多，總是輕描淡寫描述事情，讓人難以看出他內在的真實壓力與情緒。

周俊良再稱，2019年8月時已替李承翰的家屬申請犯罪被害人補償金，李父、李母各40萬元，加上20萬喪葬補助總計100萬元，原定今天期滿就要匯款，怎料李父卻突然離世，令人震驚與不捨。

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