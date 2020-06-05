影／等不到勇警兒上訴討公道！警政署長：盡全力爭取承翰應有權利

記者邱中岳／台北報導

鐵路警察李承翰為了保護火車乘客，被鄭姓男子持刀刺殺身亡，但鄭嫌一審遭判定無罪，李承翰的家屬得知後難以接受，父親更決定替兒子上訴到底，但李父還沒等到上訴結果，卻在4日晚上因胃出血到院治療後不治，警政署長陳家欽也在臉書po文，「感到無比難過與不捨」。

▲鐵警李承翰父親不幸辭世，警署長陳家欽在臉書貼文「無比難過與不捨」。（圖／翻攝臉書《NPA署長室》）

鐵路警察李承翰因處理逃票糾紛英勇殉職，而李承翰也追晉巡官，但是涉嫌殺人的鄭姓嫌犯，卻因嘉義地院合議庭法官以鄭男犯案時受思覺失調症影響，而判處鄭男無罪，宣判出爐後更是引發各界譁然，李承翰的父親也決定替兒子討公道，再度提出上訴。

▲鐵警李承翰因處理逃票事件遭鄭姓男子刺殺身亡，父親等不到替兒子平反上訴不幸辭世。（圖／記者翁伊森攝）

孰料，李承翰的父親卻等不到上訴結果，在4日因身體不適，在妻子陪同下搭小黃前往醫院，但因胃部嚴重出血，直到4日晚間搶救不治，對此，警政署長陳家欽也在5日於臉書《NPA署長室》貼文，「接獲承翰父親不幸辭世，心中感到無比難過與不捨！」

《NPA署長室》在5日中午時分，貼出一段文章，警政署長針對鐵警李承翰父親不幸辭世，心中感到無比難過與不捨，更指出「敬祈李伯父能放心拋下凡間俗務，我一定會盡全力爭取承翰應有權益，承翰媽媽您不孤單，我會和所有警察弟兄陪著您繼續走下去！」

警政署長陳家欽更在文中說道，「去年事件發生後我偕同內人至承翰靈前哀悼，也多次南下探視承翰雙親，每次見到李伯父蒼白鬢髮和布滿血絲的雙眼，我知道時間已經無法減輕承翰雙親的喪子之痛，卻可感受李伯父為承翰爭取正義的堅定意志。」

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

承翰爸含恨離世！內政部長徐國勇現身慰問 4字回應：大悲無言

承翰爸抑鬱驟逝！嘉檢：很難過…「盼二審逆轉」盡力維護法律尊嚴