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洋芋片圓筒自製聽診器「減少交叉感染」　登上歐洲科學期刊

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▲▼洋芋片,聽診器。（圖／翻攝自澎湃）

▲自製聽診器在關鍵時刻能救人一命。（圖／翻攝自澎湃）

實習記者簡立宇／綜合報導

吃完洋芋片，罐裝圓筒還有妙用！前段時間疫情在大陸蔓延，就有醫生發明了自製聽診器，還上了科學期刊。這項發明不是辦家家酒，因為在高感染率的環境下，前線醫護也必須好好保護自己，因此如果每個床位都能有專用的聽診器，就能把交叉感染的機率降到最低，這個環保聽診器也就誕生了。

根據《澎湃》報導，中部戰區總醫院心胸外科、廣州南方醫科大學第一臨床醫學院5名臨床醫生，在學術期刊《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）發表了抗疫期間的創意發明，用洋芋片罐裝圓筒加上消毒A4紙自製環保聽診器。

在這片論文發表前，醫學期刊《柳葉刀》（或譯《刺胳針》）上有一篇文章表示，應該少用聽診器、多用超音波，這樣可以確保醫護人員的安全。但是這個說法被中部戰區總醫院心胸外科主任高旭輝修正了，「超音波雖然可以提供檢測數據與影像，但聽診器在緊急狀況下非常重要，在資源匱乏的地方，基礎設備會是挽救生命的關鍵工具。」

▼每床都配置一個，降低交叉感染機率。（圖／翻攝自澎湃）

▲▼洋芋片,聽診器。（圖／翻攝自澎湃）

高旭輝與其他作者們列舉6項重點：一、聽診器不僅是診斷工具，更是醫生與病人之間，建立信任、了解身體狀況的橋樑；二、超音波醫生與臨床醫生有專業化的趨勢，如果硬要用超音波將增加人手，可能會讓交叉感染機率增加；三、如果醫生沒有先聽診肺部，可能導致誤診；四、在關鍵時刻能挽救患者生命的通常是隨身攜帶的診斷工具；五、使用昂貴的設備進行檢查，不適合對患者做初步診斷或隨時監測；六、手持式超音波設備價格昂貴，社區醫院或偏鄉診所不一定能配置。

高旭輝和其他作者也在論文中分享自製的環保聽診器，經濟的做法可以讓每個床位都配置專屬聽診器，降低病患間、病患與醫護人員間交叉感染的機率。

 
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