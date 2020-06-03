陸委會籲北京釋放李明哲　指蔡「八字箴言」是兩岸互動關鍵

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

陸委會今天透過聲明指出，北京應北京當局應早日釋放3年多來遭不當審判和關押的李明哲先生，讓其平安返台。並重申，蔡英文總統在520就職演說中重申「和平、對等、民主、對話」是兩岸良性互動的關鍵。

陸委會表示，對岸應該先摒棄強制施壓手段，務實在這個八字箴言基礎上，與我共同提升雙方人權及民主制度保障，此將更有助於兩岸關係正向發展。

▲李明哲案三年前在大陸一審宣判。（圖／翻攝自大陸當地法院微博）

據了解，李明哲是NGO工作者、民進黨前黨工，2017年3月19日從台北飛往澳門，後從廣東珠海市拱北口岸入境中國大陸訪友後失聯；接著同年3月29日，陸方證實李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，遭陸方有關部門扣留調查，接著他於2017年11月28日，在湖南省岳陽市中級人民法院一審宣判，處有期徒刑五年、剝奪政治權利二年。

大陸委員會今天是特意在「六四事件｣31周年前夕，發出上述聲明。陸委會表示，北京當局應正視人民對自由民主的期盼，早日啟動合乎民主正義程序的政治改革，並重新審視「六四事件」歷史真相與真誠道歉，才能提升民眾福祉與文明社會之治理效能。

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