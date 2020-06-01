大陸爆「虹彩病毒」高死亡率沒藥醫　嘉縣緊急檢驗8蝦場結果出爐

▲大陸爆發蝦虹彩病毒，嘉義縣採檢無感染。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

大陸最近爆發一種傳染力極高的「十足目虹彩」甲殼類病毒，因染上後死亡率高，對蝦、龍蝦、螃蟹等生物產生了極大威脅。嘉義縣家畜所為了解縣內是否遭該病毒入侵，日前特別針對8間養殖蝦場進行隨機採樣送驗，目前初驗結果皆呈陰性，對此呼籲民眾不需恐慌，後續相關單位仍會持續追蹤觀察。

嘉義縣白蝦養殖主要以混養虱目魚和烏魚養殖池為主，少部分混養草魚、豆仔魚、台灣鯛等魚種，蝦苗來源不固定，除紅筋蝦苗主要向高雄屏東購買外，部分為轄內黑殼場賣出。由於大陸近日爆發「蝦虹彩病毒」，嘉義家畜為以防萬一，日前隨機向6間白蝦場、2間泰國蝦場進行採樣送驗，所幸抽驗結果並未發現遭十足目虹彩病毒(DIV1)感染。

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▲大陸爆發蝦虹彩病毒，嘉義縣採檢無感染。（圖／記者翁伊森翻攝）

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嘉義家畜所所長林珮如指出，十足目虹彩病毒感染力強、死亡率高，可感染各種蝦類，白蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、美國螯蝦及泰國蝦，據資料表示，罹病白蝦肝胰腺萎縮，呈黃白色，胃及腸道內無內容物，罹病的泰國蝦則會在頭部額角基部甲殼下出現三角形白色斑塊。

農委會動植物防疫檢疫局則表示，台灣沒有向大陸進口蝦苗，目前是安全的，但也要提醒養殖戶，如果蝦類發生異常，要趕快通報，才能即時處置。

因十足目虹彩病毒沒有特效藥，目前只能以預防為主，故林珮如呼籲養蝦業者，面對疫情當前，千萬不可掉以輕心，蝦隻若出現異常死亡，應儘速採集病蝦及養殖池水就近送家畜所附設的水產動物疾病檢驗中心就診。

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▲▼大陸爆發蝦虹彩病毒，嘉義縣採檢無感染。（圖／記者翁伊森翻攝）