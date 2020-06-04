林鄭月娥：中央政府未來會以其他形式聽取香港各界意見

▲林鄭月娥赴京報告「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

針對「港版國安法」決定草案，香港特首林鄭月娥3日訪問北京，並與中共中央政治局常委、中央港澳工作領導小組組長韓正會面。會後，林鄭月娥指出，中央政府未來將會以其他形式聽取香港社會各界意見，包括立法會主席、法律專家、港區人代、政協的意見，亦會在北京、深圳舉辦座談會。

林鄭月娥還引述韓正的話，表示「港區國安法」懲治的是極少數從事危害國家安全的人，不會影響廣大香港居民依法的權利。

▲中共中央政治局常委、國務院副總理韓正。（圖／記者陳政錄攝）

但據香港《明報》報導，公民黨黨魁楊岳橋亦對此發聲，認為中央就國安法聽意見明顯有傾向，對民調顯示六成人反對繞過立法會立法和不安視而不見。

不過林鄭月娥在會後受訪時指出，中央政府對聽取他們意見高度重視。她也提到，特區政府會全面配合常委會在法律草擬方面工作，日後，將按《決定》規定建立全面的執行機制、加強執法能力和開展國家安全教育。

《明報》報導稱，當林鄭月娥被問到，此行主要目的是否僅為建制派向中央反映意見，林鄭月娥未正面回應，並指出港府日後會加強執法能力。



林鄭月娥還說，中央政府未來將會以其他形式聽取香港社會各界意見，包括立法會主席、法律專家、港區人代、政協的意見，亦會在北京、深圳舉辦座談會。她表示，香港各界可發表意見，如參加座談會等活動，或主動將意見交予特區政府和中聯辦，特區政府會及時向中央反映。

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