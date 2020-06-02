美國制裁香港後果　陸工銀學者：先掂量會不會自損八百

▲新冠肺炎疫情和港版國安法影響香港經濟，但面對美國揚言制裁，大陸官媒透過訪問學者發布「維穩」訊息。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統川普日言宣部取消對香港特殊待遇，並啟動相應制裁，雖目前還未大規模發酵，但大陸工銀國際首席經濟學家、董事總經理程實近日在接受官媒《中新社》專訪時指出，這些舉動，非但不會影響香港的長期經濟發展前景，反而美方需掂量會否「自損八百。」



程實表示，短期來看，美國取消香港特殊地位，只會在貿易和信心方面對香港經濟產生一些衝擊。他認為，貿易及物流業是香港四大支柱產業之一，美國則是香港的第二大出口市場；如果香港失去獨立關稅區的地位，通過香港出口至美國的關稅成本將上升，通過香港轉口至內地的貨量也會減少，需求下降對香港的貿易及相關專業服務將構成一定影響，另美方舉動短期還會影​​響外商對香港的投資信心。

▲ 川普美東時間29日召開記者會說明中國議題，並將陸續啟動對中國大陸和香港的制裁。（圖／路透）

但他認為，雖然這會導致香港因疫情已負增長的經濟進一步承壓，但「實際上影響時間不長。」另對於美方可能限制高端敏感技術產品，香港中文大學經濟學系副教授莊太量也說，香港本身進口該類產品的數量有限。

程實提到，數據顯示，每年在香港本土生產並出口到美國市場銷售的貨物只佔香港本地製造業的2%不到，價值37億港幣，佔香港總出口量不到0.1%。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，香港仍在全球貿易市場具備吸引力，另以香港與美國2019年的貿易數字為例，2019年香港從美國進口的貨值達2129億港元，佔香港總進口額4.8%，美國賺取268億美元貿易順差。在此之下，香港一直是美國賺取貿易順差的最大來源地。

麥萃才還提及，港交所多年獲得IPO總額冠軍，新股上市數量全球居首，因此美國的舉動，可能反而讓美籍投資銀行在IPO中的保薦人地位不保。莊太量更說，美國保險公司很難失去香港市場。

程實表示，隨中國大陸經濟調整貿易結構，推動一帶一路戰略和粵港澳大灣區建設，香港會獲得新的貿易增量，用以彌補與美國貿易的下滑，進一步融入大陸發展，金融中心和服務業中心的地位不會動搖。

但值得注意的是，目前不只多家國際機構下調香港的經濟成長率預期，因看淡後市或態度轉趨觀望，雖近日港股跌幅因美國手段未如想像中強勁，轉趨收斂，但恆生指數仍一度在上周五，創下歷史新高的20.6%做空率；摩根士丹利甚至在報告中，認為今年內恆指還有2000點或8.59%的潛在跌幅。

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