　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

《國歌法》都折騰1年半！　林鄭月娥：有力證明國安立法難本地通過

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港立法會審議國歌法。（圖／路透社）

▲香港立法會審議國歌法。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港立法會4日下午以41票贊成、1票反對三讀表決通過《國歌法》，預計於12日生效。特首林鄭月娥晚上在facebook發帖稱，「一條只是要求大眾尊重國歌的法律，尙且經歴了接近1年半的折騰，大家可以想像一條長期被別有用心的人汙名化、妖魔化的國家安全條例又怎能在可見期間通過立法會。」

香港立法會4日上午審議《國歌法》，下午進行三讀表決。審議期間，民主派議員突然扔出惡臭物體，現場瀰漫濃烈臭味，導致會議暫停長達5小時。

林鄭月娥發文表示，完全支持立法會主席梁君彥果斷地在擾攘一番復會後，便把《國歌條例草案》付諸表決通過，防止某些議員做進一步有損立法會聲譽的行為。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

她指，這幾天在解釋為何中央要透過全國人大常委會制定《港區國安法》時，都指出以立法會目前的亂象，要落實《基本法》第23條的本地立法禁止危害國家安全的行為，幾近不可能，「今天在立法會議事廳內岀現3位非建制派議員投擲惡臭不明物體的滋擾性行為就是一個有力的證明。」

林鄭月娥反問，難道香港可以容忍暴力不斷上升、危害國家安全風險不斷增加、香港再亂下去，香港需要穩定的力量，「港區國安法」是回應大部分市民的期望。她又呼籲，民眾就人大常委會的立法工作踴躍發表意見。

《國歌法》將多項「侮辱國歌」的行為列為罪行，包含「篡改歌詞、曲譜」「以歪曲或貶損的方式奏唱國歌」等，違者最高可罰款5萬港元（約新台幣19萬元）及監禁3年。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後
目睹醉酒女星被輪流侵犯懷孕！ 她遭解內衣扣硬上　悲吐「對方是
LIVE／鐵路警李承翰父抑鬱吐血亡！法務部長親上火線回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

才剛推禁飛制裁　路透社曝「美國要改口了」：容許中國民航復飛

全球疫苗峰會　李克強：將繼續支持受疫情影響國家

《國歌法》都折騰1年半！　林鄭月娥：有力證明國安立法難本地通過

外資因疫情撤出中國？　陸商務部否認：許多公司考慮擴張

家中掐死正妹妻「屍體冰105天」　冷血夫刷她卡「帶女開房」...自首仍死刑伏法！

香港《國歌法》612生效　竄改歌詞、侮辱「國歌」就犯罪！

37%香港人想移民「比例飆升13%」　大陸外交部：中國來去自由！

英國計畫迎300萬港人入籍　趙立堅怒批：政治操弄沒有出路

全都提「一國兩制」！滙豐、渣打、怡和集團公開表態支持「港版國安法」

川普政府祭禁飛令制裁　中國民航局急修政策回應

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

才剛推禁飛制裁　路透社曝「美國要改口了」：容許中國民航復飛

全球疫苗峰會　李克強：將繼續支持受疫情影響國家

《國歌法》都折騰1年半！　林鄭月娥：有力證明國安立法難本地通過

外資因疫情撤出中國？　陸商務部否認：許多公司考慮擴張

家中掐死正妹妻「屍體冰105天」　冷血夫刷她卡「帶女開房」...自首仍死刑伏法！

香港《國歌法》612生效　竄改歌詞、侮辱「國歌」就犯罪！

37%香港人想移民「比例飆升13%」　大陸外交部：中國來去自由！

英國計畫迎300萬港人入籍　趙立堅怒批：政治操弄沒有出路

全都提「一國兩制」！滙豐、渣打、怡和集團公開表態支持「港版國安法」

川普政府祭禁飛令制裁　中國民航局急修政策回應

樂高史上最狂聯名　LEGOx藍寶堅尼Sián FKP 37登台

中職／朱育賢停產全壘打王不保　蘇智傑、張志豪追很快

康和去年賺0.47元　將持續深耕金融科技

理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它

端午「國道地雷路段」出爐！國5交通量翻倍「行車時間增7倍」

23歲男爬阿里山誤闖邪門千人洞「人間蒸發」！　搜救驚見一堆白骨…挖出百人大屠殺慘劇

台化今召開股東會　副董洪福源：下半年景氣復甦情況還須觀察

MINI未來不再「迷你」　首席設計師透露將打造更大尺碼的新車款

為台南留下最後「熱血」　大億麗緻與南警六分局舉辦捐血活動

6/7大解封「賣場規定」先看！好市多維持1卡2人入場、家樂福體溫過高者不得進

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

羊水破了！他要孕妻繼續爬山下秒直接產子

掐死妻「藏冷凍庫105天」　冷血夫死刑4日執行

37%香港人想移民！　趙立堅：中國來去自由

女嬰1歲就發育乳房！媽：都是因為的奶粉

滙豐、渣打、怡和集團表態支持「港版國安法」！

他救跳樓女子…慘被當場砸中折斷頸椎

英國計畫讓港人入籍　趙立堅回應了

傻男網戀「空姐」豪灑42萬　見面變大媽

酒駕女為逃避警察　亂闖民宅還上床

卡拉OK爆炸1死10傷！女孩倒地滿身血

爛醉直男街頭被撿屍性侵…哭：他很壯我害怕！

新娘「露背婚紗」秒殺全場！一轉身賓客全驚呆

他不爽被悔婚…雙刀怒砍「女友一家5口」

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

更多熱門

相關新聞

外資撤出中國？　陸商務部否認

外資撤出中國？　陸商務部否認

應對新冠肺炎疫情，包括美、日等國陸續推出新措施調整產業鏈，甚至幫助企業「撤出中國。」對此，中國大陸商務部4日發布24項支持湖北自貿區發展措施，以優化營商環境，並強調，「許多跨國公司正考慮在中國擴張產業鏈」，目前沒有外資撤離的情況。

香港《國歌法》612生效　竄改歌詞、侮辱「國歌」就犯罪！

香港《國歌法》612生效　竄改歌詞、侮辱「國歌」就犯罪！

37%香港人想移民！　趙立堅：中國來去自由

37%香港人想移民！　趙立堅：中國來去自由

滙豐、渣打、怡和集團表態支持「港版國安法」！

滙豐、渣打、怡和集團表態支持「港版國安法」！

香港民主派扔「小蟲惡臭物」拖延　《國歌法》12日正式生效！

香港民主派扔「小蟲惡臭物」拖延　《國歌法》12日正式生效！

關鍵字：

香港國歌法立法會林鄭月娥

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

好市多停車場一張照　網驚：好療癒阿

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

警遭「魔神仔」狂操7天！求救土地公才爬出

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面