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全都提「一國兩制」！滙豐、渣打、怡和集團公開表態支持「港版國安法」

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▲匯豐銀行正計劃裁減約1萬人以樽節成本。（圖／路透）

▲滙豐銀行表態支持「港版國安法」。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

「港版國安法」高票通過後，日前被前香港特首梁振英施壓的「滙豐銀行」在3日公開表態支持，指出在「一國兩制」的原則下，尊重和支持所有穩定香港社會秩序、振興經濟繁榮發展的法律。值得注意的是，老牌英資「怡和集團」及「渣打銀行」也在同天表態支持立法。

綜合港媒報導，滙豐銀行在微信企業號發文稱，滙豐亞太區行政總裁、全國政協委員（港區）兼香港總商會主席王冬勝日前到「撐國安立法」的街站簽名聲援，並重申在「一國兩制」的原則下，尊重和支持所有穩定香港社會秩序、振興經濟繁榮發展的法律。

王冬勝受訪時表示，香港商界十分關心「港版國安法」的立法，普遍認為立法是一個正確方向，「希望香港國家安全立法，可以為香港帶來長遠的繁榮穩定。」

值得注意的是，渣打銀行同日也發聲明稱，相信港版國安法可以幫助維持香港的長期經濟和社會穩定，並指出「一國兩制」原則是香港未來成功的核心，也一直是工商界信心的基石。

其實除了上述兩間銀行外，一家老牌英資企業「怡和集團」也在3日高調做出表態，分別於《文匯報》、《大公報》刊登全版廣告，支持訂立港版國安法。

怡和集團表示，法治精神及基本法所明訂的「一國兩制」原則是香港行穩致遠和繁榮的基石，相信訂立維護國家安全的法律框架十分重要，能確保香港繼續吸納投資、提升就業機會及保障民生。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

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