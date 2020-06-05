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香港《國歌法》612生效　竄改歌詞、侮辱「國歌」就犯罪！

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▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中共五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

圖文／香港01

香港立法會4日三讀通過《國歌條例草案》，到底何謂侮辱國歌、何謂貶損方式奏唱國歌？唱國歌時走音又會否觸犯《國歌法》？《香港01》綜合條文內容及過往政府官員的解說內容，以五大情境解讀國歌法的灰色地帶。


情境一：若二次創作國歌，或採用部分國歌的旋律作曲，並於網上發布，是否已犯法?

根據《國歌條例草案》第15條，任何人公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜，即屬犯罪。政府消息人士早前已表示，網絡亦視作公開場合，國歌是國家的象徵、國家的體現，「不可以玩弄，有些界線不應該踩」，國歌並非流行曲，不可憑個人喜好改變。歌手黎明主唱的《全日愛》、李克勤的《球迷奇遇記》被指有改編國歌的部分，消息人士強調最重要是創作的意圖和動機。

情境二：私下二次創作國歌是否已視作犯法？

政府消息人士早前曾指出，若市民私下以其他方式奏唱國歌或對國歌二次創作，不會違法，但指如有擔心就無謂測試法律，認為只要是存心測試，有如等待被檢控。消息人士又說，若被他人拍攝並於網上發布，責任則在拍攝者及發布者，當局有機會對其進行檢控。

情況三：若以不標準普通話或走音奏唱國歌，是否會被視作貶損方式奏唱國歌？

政府消息人士說並不是人人都可以說出標準的普通話，若該人不是有意圖地以變調方式奏唱或故意侮辱國歌，則不為視為犯法。　

▲▼莉哥戲唱國歌被封禁。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網紅戲唱國歌被封禁。（圖／翻攝自微博）

情境四：若茶餐廳的電視正播放國歌，有顧客繼續用餐，未有立即肅立和奏唱國歌，是否已視作在公開場合以歪曲、貶損方式奏唱或不尊重國歌？

《國歌條例草案》條文第4條列出應當奏唱國歌的官方場合，若有需要行政長官可透過刊憲方式公告應當奏唱國歌的場合，茶餐廳並不被視為《國歌法》規定的場合，故食客不用肅立及奏唱。不過，若有人在此時作出不文手勢，政府消息人士指，大家就應當反思是否有問題，認為是侮辱國歌的一種方式，但當局強調舉證的門檻高，需要證明該人是故意及有意圖地貶損國歌。


情境五： 球迷在球賽於國歌奏起時「噓國歌」，是否已觸犯法例？

根據《國歌條例草案》條文第15條，任何人人以歪曲、貶損方式奏唱國歌，或以其他方式侮辱國歌即屬犯罪。政府消息人士表示，社會對尊重與否，早有共識，但難以將何謂尊重以三言兩語說清，如有一群人在球場同一時間「噓國歌」，很難說不是故意，若一群人是有組織和默契地進行，不論人數多少，相信執法時不難判斷。

根據程序，法案一旦通過首讀、二讀及三讀程序，便會制定成法例，經特首簽署並在憲報刊登後即可生效。換言之，國歌法三讀通過後，還待特首簽署及刊憲，才正式生效。

政制及內地事務局局長曾國衛在國歌法三讀通過後見記者表示，國歌法將於本月12日刊憲，並即日正式實施。6月12日碰巧是反修例的敏感日子，去年同日，立法會原定早上恢復草案二讀辯論，大批市民發起包圍立法會行動，阻止草案二讀辯論，結果發生激烈的示威衝突。警方下午4時在金鐘一施放多枚催淚彈、橡膠子彈和海綿子彈，多人受傷，最終立法會秘書處宣布取消當日的立法會大會，612被視為反修例運動中重要日子之一。

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【本文獲《香港01》授權轉載。】

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