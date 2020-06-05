外資因疫情撤出中國？　陸商務部否認：許多公司考慮擴張

▲中國商務部否認外資撤出中國。圖為廣州南沙自貿區。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

應對新冠肺炎疫情，包括美、日等國陸續推出新措施調整產業鏈，甚至幫助企業「撤出中國。」對此，中國大陸商務部4日發布24項支持湖北自貿區發展措施，以優化營商環境，並強調，「許多跨國公司正考慮在中國擴張產業鏈」，目前沒有外資撤離的情況。

中國大陸商務部4日舉行例行記者會，針對國際供應鏈「去中國化」的討論，發言人高峰回應，目前中國沒有出現外資撤離、產業鏈供應鏈外遷的情況。

▲中國大陸商務部新聞發言人高峰。（圖／記者陳政錄攝）

他直言，相反的，由於中國穩定的營商環境、較強的綜合競爭優勢、超大規模的市場優勢和內需潛力，許多跨國公司正考慮在中國擴張產業鏈。

另對於美國總統川普威脅，要取消香港獨立關稅區地位，高峰表示，香港單獨關稅區地位的法律基礎源自世貿組織協定，是經中國政府同意，通過《中華人民共和國香港特別行政區基本法》確認，由世貿組織多邊規則確立，獲得其他成員認可的法律地位，不是來自某一成員的單獨賦予。

因此，他說，如果美國無視國際關係基本準則，依據其國內法採取單方面措施，既違反世貿組織規則，也不符合美國自身利益。 「我們將堅定不移貫徹一國兩制方針，堅決反對外部勢力干預香港事務，堅決支持香港維護單獨關稅區地位，堅定支持香港鞏固和提升國際金融、貿易、航運中心地位。」

他還提到，隨企業復工復產、穩外貿穩外資政策措施初顯成效，4月中國的服務出口增長由負轉正，且為了進一步加大對湖北疫後重振的支持力度，商務部日前在支持中國（湖北）自由貿易試驗區政策上，推出提升貿易發展質量、優化營商環境、完善市場運行機制、深化國際經貿合作、加強組織保障等五方面，共24項具體措施。

高峰表示，4月當月，中國服務出口1612.9億元（人民幣，下同），年增3.5%，扭轉了疫情發生以來單月出口連續下降的局面。因此，服務貿易逆差出現大幅減少，數據顯示，4月服務進口2003.2億元，下降32.5%；服務貿易逆差年減72.3%至390.3億元，減少1019.2億元。 1-4月，中國服務貿易逆差年減40%至3033.6億元，減少2023.7億元。

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