37%香港人想移民「比例飆升13%」　大陸外交部：中國來去自由！

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法、《國歌法》陸續通過，香港中文大學近日公佈一則民調顯示，約37%的人考慮移民，較3月份同類調查增加了13%。大陸外交部發言人趙立堅4日對此表示，「中國來去自由」。

在4日外交部記者會上，一名外媒記者提問指出，香港想要移民的人口比例大幅增加，中方是否介意他們移民去國外？趙立堅簡短指出，「我不知道你這問題是什麼意思，中國來去自由」。

英國首相強生（Boris Johnson）3日發文指出，若港版國安法實施，考慮修改移民政策，接收近300萬符合英國國民海外護照（BNO）資格港人，增加他們在英居留與工作等權利。

▲英國首相強生投書媒體，表示考慮讓近300萬人移居英國。（圖／路透社）

趙立堅再次強調，香港國安立法針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

趙立堅表示，無論是在BNO問題上搞政治操作，還是國際串聯試圖干涉中國內政，都是沒有出路的。如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則，「我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利」。

民調由香港中文大學傳播與民意調查中心進行，於5月25至29日以電話隨機抽樣方式，訪問15歲以上港人對「港版國安法」的意見，成功訪問815人。民調顯示，有37％受訪港人考慮移居海外，考慮移民的受訪者之中，有87.8％坦承受到目前局勢影響，其中年齡層較低及收入不高的族群傾向移民到台灣。

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