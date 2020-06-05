「美國拿台灣拳頭打中國石獅」　呂秀蓮籲超前部署：今後十年關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普近期因為疫情、非裔男子之死陷入爭議，甚至頻頻對中國出招，連帶也讓各界重新檢視起台美關係。前副總統呂秀蓮認為，美國把台灣當成刺激中國的一環，這就像是「拿台灣人的拳頭去打中國這頭石獅」，根本痛不到他們，這是蔡政府需要堤防的重點之一。

▲呂秀蓮呼籲蔡政府分散風險，不要把雞蛋都放在同一個籃子裡。（圖／記者張一中攝）

呂秀蓮接受《中國時報》專訪時提到，蔡政府與美國關係交好雖然是好事，但也要注意戰略思考的靈活性，畢竟不論好壞台灣都得承受，而且美中皆擁有核武，今後十年必須謹慎一點，萬一中印邊界摩擦爆發聲東擊西的狀況，台灣離島就有可能遭到攻擊，目的就是要讓美國難看，國防部應該要超前部署；另外，現階段全球局勢逐漸趨向兩極，美中對立勢力形成，未來發展是否會從冷戰變熱戰，就要看川普是否連任了。

對於台美關係是不是真的有表面上看起來這麼好，作家苦苓上月底曾撰文分析，「台美關係好不好，一向取決於中美關係。對美國來說，中國就是他的大老婆，而台灣就像他的小老婆。，當他跟大老婆吵架鬥氣的時候，就故意來對小老婆好。純粹是為了氣大老婆用的，千萬別以為這就是真情真意！」

▲川普是否連任，對全球局勢都有很大的影響。（圖／路透）

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範2日也曾提到，美國可能是想引誘中國先動手，讓美軍有比較好的藉口，而中國不願和美國起衝突，攻打台灣是最容易的事，如果對台動武，美國會先「靜觀其變」，再決定要怎麼做。

丁樹範認為，以整個國際局勢的潮流來看，大家對動武都不是那麼鼓勵，這就引發大家都會設法把責任推給對方，所以美軍如果真的那麼想打解放軍，但美軍又不想承擔先動手造成軍事衝突的責任，就會設想如何讓中國不小心，或有意無意挑戰軍事衝突。

「可是如果真的攻打台灣，不管戰事策劃會多快結束，今天台灣不管藍綠執政，能不反擊嗎？」丁樹範指出，如果台灣反擊，中國就可能升高、拉高戰事衝突，發展資源就得重新調整，這會對經濟造成什麼影響或後果沒人知道，但可以預料美國最樂見中國經濟放緩10年，「美國一定默想最好中國大陸沿海被破壞越多越好，相信中國也一定知道美國的想法。」