紐約非裔囚犯遭噴胡椒噴霧死亡　撞名佛洛伊德…母看新聞才知死訊

記者黃翊婷／綜合報導

又見佛洛伊德之死！美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方壓制致死，如今又有一名非裔男子在看守所中死亡，名字同樣是佛洛伊德。死者的母親梅斯指控，看守所人員明知兒子患有哮喘、糖尿病，仍對著他噴胡椒噴霧，「他們謀殺了我的兒子！」

▲布魯克林大都會居留中心。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約每日新聞》報導，這起事件發生在布魯克林大都會居留中心（Metropolitan Detention Center），死者是35歲的賈邁爾佛洛伊德（Jamel Floyd），2007年時因為在長島闖入民宅的暴力事件，被判處入獄十多年，原本今年10月13日有望獲得假釋，沒想到卻命喪看守所。

「他們謀殺了我的兒子！」母親梅斯（Donna Mays）接受媒體採訪時表示，官方聲明說兒子用金屬物體破壞牢房門窗，因為行為變得越來越有攻擊性，可能會對其他人造成傷害，管理人員才會使用胡椒噴霧，接著把他從牢房中移出來，「但醫師告訴我，兒子在事發一個小時之後就死了。」

▼▲全美民眾為佛洛伊德之死感到憤怒。（圖／路透）

梅斯認為，管理人員明明知道賈邁爾患有哮喘、糖尿病，卻還是使用胡椒噴霧，甚至不排除有毆打行為，才會導致憾事發生；而最讓她無法接受的是，聯邦監獄管理局並未主動通知，家人是看到新聞媒體報導，才知道賈邁爾已經死亡。

由於美國民眾近期為了明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德之死感到憤怒，各地相繼傳出暴動，如今又發生非裔男子命喪看守所，更是讓相關單位繃緊神經。司法部已在4日下午證實賈邁爾的死訊，後續會交由監察單位進行調查，詳細的死因仍有待進一步釐清。