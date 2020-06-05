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Google：中伊駭客強攻川普、拜登陣營　鎖定團隊電郵帳戶

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記者黃翊婷／綜合報導

Google安全威脅分析小組主管杭特利4日表示，追蹤到中國的駭客試圖侵入美國前總統、民主黨準總統提名人拜登（Joe Biden）團隊的電子郵件帳戶，另外來自伊朗的駭客則鎖定川普團隊，這兩個活動都是有針對性的，但現階段兩個陣營都尚未有遭到滲透的跡象。

▲美國總統川普於當地時間18時30分左右在白宮針對「佛洛伊德之死」引發的一系列示威發表演說。（圖／路透）

▲川普陣營先前也曾遭到駭客攻擊。（圖／路透，下同）

綜合外媒報導，杭特利（Shane Huntley）指出，拜登與川普的陣營近期成為外國駭客集團發起網路攻擊的目標，試圖攻擊拜登陣營的是來自中國的駭客，川普陣營則是遭到伊朗駭客侵入，兩者看起來都沒有想要「妥協」的跡象，而且針對性極強，主要鎖定兩方陣營人馬的電子郵件帳戶。

對於這波網路攻擊，川普陣營尚未做出回應。拜登陣營則在一份聲明中提到，已經收到Google的相關報告，不過目前團隊人員的電子郵件帳戶都沒有遭到滲透，「我們從決定參與競選初期就知道會受到這方面的攻擊，我們已經為這些攻擊做好準備了。」

▲▼ 美國前副總統拜登。（圖／路透）

▲拜登陣營表示，早已做好抵禦駭客攻擊的準備。

據了解，美國堅信俄羅斯情報部門在2016年間攻擊民主黨，導致競選內容在選前幾個月外流，嚴重影響選情；去年微軟公司（Microsoft Corp）也曾指出，有個駭客組織企圖駭入川普的陣營。

如今再度傳出駭客攻擊事件，美國網路安全公司火眼（FireEye）情報分析部門主管霍特奎斯特（John Hultquist）呼籲，大家一定要記住，駭客活動都是有針對性的，這一點非常重要，而且通常是針對情報，雖然不一定是團隊中有人在背後操作，但無法排除間諜的可能性。

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