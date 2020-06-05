刺殺鐵警李承翰！因「思覺失調」獲判無罪　台鐵局：支持上訴

▲刺死鐵路警察李承翰，鄭男一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

鐵路警察李承翰去年7月因勸導鄭姓乘客補票，不幸遭鄭男殺害，死前的最後遺言竟然是無助地說，「我沒辦法呼吸」。今年4月一審判決出爐，法官因鄭男患有「思覺失調症」為由，判處鄭男無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，可上訴。判決出爐36天後，李承翰的父親李增文還等不到上訴，就因為胃出血宿疾加上長期抑鬱過世。

▲李承翰父親抑鬱過世。（圖／記者翁伊森翻攝）



25歲鐵路勇警李承翰2019年7月間在台鐵處理逃票事件，孰料，鄭姓男子竟持刀猛捅，他奮力壓制鄭男仍遭刺中，當場血流如注，送醫搶救後仍不治身亡。鄭男事後被依殺人罪起訴，嘉義地院30日宣判，最終判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，可上訴。對此，交通部台鐵局表示「深表遺憾」，支持檢察官提出上訴，盼司法成為員警後盾。

對此，台鐵局表示，鐵路警察與台鐵局長期以來共同維護行車治安，保護旅客安全及協助臺鐵現場同仁處理票務糾紛，一直都是臺鐵局重要的協力夥伴，對於車站及車廂安全有很大貢獻。

台鐵局表示，李故員警為了保護旅客不幸捨己殉職，如今嘉義地方法院宣判鄭男無罪、50萬元交保，台鐵局對此深表遺憾，支持檢察官依法提出上訴，期望司法能夠成為員警執法的後盾。

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