英國計畫迎300萬港人入籍　趙立堅怒批：政治操弄沒有出路

▲全國人大審議國安法，引起香港居民極度不安。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

在大陸通過「港版國安法」後，英國首相強生指出，若北京政府強行通過，將會更改移民規範，允許符合規則的近300萬港人與家屬入境，並為爾後入籍英國、取得公民權做準備。對此，中國外交部發言人趙立堅在4日的例行記者會表示，中方已多次表態，無論是政治操弄，還是國際串連干預中國內政，都是沒有出路的。

除了強生之外，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）3日接受天空電視新聞（Sky News）採訪時也強調，英國絕對不會背棄香港，中國作為正在崛起的勢力，必須信守承諾，不要違反《中英聯合聲明》，否則可能導致中國崛起的名聲受損。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

對此，趙立堅在例行記者會上回應，中方已多次重申立場，香港國安法的立法只針對極少數為和國安的行為，不會影響到香港高度自治和居民的自由與權利，更不會影響到外國投資者的權益。

趙立堅強調，無論是在英國國民（海外）護照問題上搞政治操弄，還是國際串聯試圖干涉中國內政，都是沒有出路的。如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則。「我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。」

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