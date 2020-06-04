川普政府祭禁飛令制裁　中國民航局急修政策回應

▲中國班機飛美禁令將於6月16日生效。（資料照／中國南方航空提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國運輸部3日宣布，自16日起暫停中國航空公司班機進出美國，並可提前實施，讓外界認為是回應北京政府禁止美國航空公司在中國復飛航班的決定。對此，中國外交部發言人趙立堅在4日的例行記者會上表示，中國民航局一直與美國運輸部保持密切溝通，本來已經取得一些進展，對於美方宣布的消息感到相當遺憾。

中國因為疫情的關係，從3月底開始，就規定外國航空公司只能保留一條飛往中國的航班，同時不得超過在3月12日當天的航班數。由於美國在3月12日前就已經停止所有飛往中國的航班，變相等於所有的航班在禁令放寬前，都不得復飛。

根據《路透社》報導，川普祭出的新禁令，將適用於中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空和海南航空，預計將於16日開始實施。

▼ 中國外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝自環球時報）

對此趙立堅表示，中國民航局與美國運輸部一直保持密切的聯繫，中方也已經宣布了相關政策的調整，希望美方不要為雙方解決問題製造障礙。

中國民航局在4日宣布，將調整國際客運航規定，中國國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，每條航線每週運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至我國的航線只能保留1條，每週運營班次不得超過1班，此舉被認為是回應美方3日宣布的禁令。

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