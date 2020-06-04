水利署四河局辦理廉能透明說明會　期業務透明並遏止不法 

▲水利署第四河川局今日上午辦理109年「河川疏濬作業暨廉能透明說明會」，期能機先遏止不法情事，達到疏濬業務透明無弊端的成效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

水利署第四河川局為協助穩定砂石供應並兼顧河防安全，持續於濁水溪辦理疏濬，又因新冠肺炎疫情影響，陸砂自年初暫停輸台，故配合水利署政策增加疏濬量，於今日上午辦理109年「河川疏濬作業暨廉能透明說明會」，由四河局局長李友平主持，期能機先遏止不法情事，達到疏濬業務透明無弊端的成效。

濁水溪流域長186公里是全台最長河川，濁水溪的土石也是營建工程中重要骨材，109年度四河局從南投廬山開始到下游出海口共計施作11件疏濬工程，南投縣政府也向四河局申請施作8件，至5月底已完成逾700萬噸，達到年度目標量之67％，預計可提前完成並超越目標量。

為減緩疏濬對鄰近社區環境及交通影響，四河局與南投縣政府在濁水溪與陳有蘭溪施設近60公里的疏濬運輸便道，將砂石車引導至河床運輸便道，避免行駛至沿線人口集中區域，且砂石車出場均需蓋網避免灰塵，不僅提升疏濬運輸安全，也保護鄰近社區環境。

4日「河川疏濬作業暨廉能透明說明會」邀請水利署主任秘書黃宏莆、彰化地檢署檢察長徐錫祥、雲林地檢署檢察長洪家原、廉政署中調組、調查局彰化縣調站、雲林縣調站、轄區警察局、雲林、彰化、南投與嘉義縣政府、與鄰近各鄉鎮公所、砂石商業同業公會代表及地方民眾約120人與會，期能機先遏止不法情事，達到疏濬業務透明無弊端的成效。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，台灣河川的疏濬工作必要且與產業息息相關，尤其濁水溪的砂石是供應建築業界的重要來源，因此管理的工作要透明精進，包含採售分離與科技智慧監控，能適時的召開疏濬作業暨廉能透明說明會，將疏濬執行的內容向民眾介紹，也對檢調等機關有所幫助。

彰化地檢署檢察長徐錫祥則以「順時鐘與自然共存」為題，對與會民眾做廉政宣導，強調河川強化管理是為了防範違反遊戲規則的人，並列舉5項案例說明疏濬弊端涉及的法律條文；另期勉公務員「潔身自愛，做子女的榜樣」、業者「賺合法乾淨的錢，心安理得」，尤其人生的價值不只在賺錢，而是培育好的下一代、對社會作貢獻，秉持廉政守法觀念，留下好山好水給後代。

▲水利署第四河川局今日上午辦理109年「河川疏濬作業暨廉能透明說明會」，期能機先遏止不法情事，達到疏濬業務透明無弊端的成效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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