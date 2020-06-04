什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

▲6月2日有民眾發現西螺大排儼然變成「蔬果漂漂河」，將景象拍下向雲林縣議員求救。（圖／雲林縣議員廖秋萍提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

西螺鎮為雲林縣蔬產地之一，卻也是民眾有感最髒亂鄉鎮之一，雲林基督教醫院旁的「西螺大排」長期被民眾丟擲垃圾及蔬菜水果，6月2日有民眾發現該處儼然變成「蔬果漂漂河」，將景象拍下貼到臉書，引起一片罵聲，雲林基督教醫院院方表示，天氣炎熱散發出惡臭，對就醫患者與附近菜園工作農民都造成影響。

西螺鎮西螺大排水道寬又深，因水流量不小，且緊鄰西螺果菜市場，時常發生遭民眾丟擲垃圾或蔬果狀況，附近黃姓民眾表示，這裏三不五時都有垃圾很常見，丟的人不一定，除了家用垃圾之外，有菜農也有菜販，菜農的菜若爛了，大部分都在田裡直接攪進土裡當肥，比較不會特地載來丟，較多是菜販，收購後存放太久爛掉等等，有的甚至連包裝袋都不拆直接倒，平常想知道什麼菜又俗到沒人買，來這邊看就對了。

另一名鍾姓菜農表示，西螺大排水道包圍西螺果菜市場周邊約3公里長，除了方便之外，上游路段出入的人比較少，大部分都是在上游大量傾倒，垃圾才又隨著水流下來，遇到這邊閘道口而發生堆積在這邊的狀況，至於為什麼都倒這邊，鍾先生搖頭表示，真的就缺乏公德心，也沒別的原因。

▲西螺線大排水道包圍西螺果菜市場周邊約3公里長，大多是在上游大量傾倒，才隨著水流遇到水閘口而堆積在此。（圖／雲林縣議員廖秋萍提供）

雲林基督教醫院副院長楊文榮表示，時常有這樣的狀況發生，水流大時就會沖走，但是比較多時候就是像這樣，堆積在水閘口，廢棄物不只有塑膠袋裝的家用垃圾，更多是農產品，最近剛好西瓜產期，西瓜漂浮在水面經曝曬後散發出惡臭，其惡臭其實對來醫院看病的病患與附近農作農民都恐造成造成健康影響。

西螺鎮公所表示，排水溝有分西螺大排、舊頂埤大排、甘厝大排三處屬縣政府水利處轄區，新頂埤大排、區域排農田灌溉則屬農田水利會，公所所屬的排水溝是街道、村落中的衛生溝排，公所權責範圍清潔隊員都有定期清潔，而此處，公所因為人手不足，無力清理，也會要求果菜市場加強宣導。

雲林縣政府水利處長許宏博指出，垃圾大量傾倒的狀況相關機關已經有研商過，也請西螺果菜市場要求菜販，不可以再倒這些垃圾，相關的環保清潔的要加強稽查。

據了解，果菜市場裡面，就有提供清運服務，但是還有外圍的攤販貪圖方便任意傾倒，雲林縣議員廖秋萍今日於雲林縣議會殿堂上亦對雲林縣政府環保局質詢，要求在相關各大排入口處要編列預算增設加裝監視器，也要請稽查人員以主動、積極的態度加強巡視相關大排，並對大排旁的農場及合作社進行勸導如再亂倒入大排即執行會開罰。

雲林縣議員廖秋萍表示，西螺鎮民心性善良，雖然時常看見但都覺得不想當壞人去檢舉，所以我告訴民眾，有看到就拍下車牌給我，由我來當壞人我來檢舉，雖然也可預知會得罪到貪圖方便的菜販或合作社，但這種惡性循環越來越嚴重，不能再持續惡化，也希望政府相關單位硬起來，該開罰就開罰，以還給無辜居民及農民乾淨的環境。

▲西螺線大排水道包圍西螺果菜市場周邊約3公里長，大多是在上游大量傾倒，才隨著水流遇到水閘口而堆積在此。（圖／雲林縣議員廖秋萍提供）



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