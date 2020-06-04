雲林警逮槍砲案犯嫌起出大量槍彈　新法還未公布實施…刑期比照舊制

▲楊嫌向警方供稱從網路社群購入操作槍，再從其他管道購入槍管，自行組裝成具有殺傷力之非法槍枝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局刑警大隊接獲情資，鎖定一對楊姓兄弟涉嫌販賣毒品並擁槍自重，經會同憲兵指揮部雲林憲兵隊，報請臺灣雲林地方檢察署林檢察官柏宇指揮偵辦，於斗六市查獲楊嫌持有第一、二級毒品、分裝袋及電子磅秤等違禁物；復於楊嫌胞兄住處起獲改造手槍7枝、子彈、霰彈數十顆，楊姓兄弟因槍毒案同時落網，帶案偵辦。

警方表示，新修正「槍砲彈藥刀械管制條例」已立法通過，但還未公布實施，所以，楊姓兄弟檔犯案，是延用舊制，刑責將比較輕。

楊嫌（弟，55歲，毒品前科）持毒品自用、販賣，遭警方起獲已分裝之一級毒品海洛因約0.7公克、二級毒品安非他命約4公克、分裝袋、電子磅秤及注射針筒，警方查獲楊男的毒品量雖不大，但查出有7名藥腳專找楊男購買毒品。楊男坦承不諱警方訊後依《毒品危害防制條例》移送雲林地檢署聲押獲准，7名藥腳則一併移送法辦。

楊嫌（兄，59歲，妨害自由前科）遭警方於住處起獲改造手槍7枝（仿JP-915金牛座6枝、仿92手槍1支）、90子彈78顆、霰彈48顆、滑套1個、彈匣8個及行動電話1支，經警方初步查證槍枝來源係從網路社群購入操作槍，再從其他管道購入槍管，自行組裝成具有殺傷力之非法槍枝。楊嫌向警方供稱槍枝為單純興趣研究，查無販售意圖，無保請回候傳。

▲楊嫌遭警方於住處起獲改造手槍7枝、90子彈78顆、霰彈48顆、滑套1個、彈匣8個。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年5月22日立法院三讀通過，修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，「槍砲」定義增加「制式或非制式」文字，爾後持有、寄藏或意圖販賣而陳列各式槍械，刑度3年以上提高為5年以上有期徒刑；另「模擬槍」定義放寬納管「操作槍」，持有、販售等行為皆會加重罰鍰。持有、販售等行為皆會加重罰鍰，最高為250萬元；若是將模擬槍改造成可發射金屬或子彈，但不具殺傷力者，罰鍰則提高至30萬元。

警方表示，近年刑事案件中，嫌犯所持用的槍械，改造手槍佔89％；在槍擊致死部分，改造手槍佔87％。如今立法院已修正相關條文，從嚴管制非法槍械來源，並即將公告施行，如公告後實行，逮獲則刑期大增，楊嫌此種犯罪模式，正是此次修正槍砲彈藥刀械管制條例所要遏止之犯罪標的，而楊嫌無端持有大批槍彈，動機可疑，警方亦將持續溯源偵辦。

雲林縣警察局長顏旺盛表示，將全力配合政府政策，從「源頭斷根」、「加重刑罰」雙管齊下；強力掃蕩非法槍械，不讓改造槍枝成為治安亂源，也呼籲持有模擬槍民眾在法律公告生效起6個月內，屆時依法向所在地或戶籍地警察局（分局）申請報備查驗發照或自願銷毀，以免觸法。

▲立法院三讀通過，修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，「槍砲」定義增加「制式或非制式」文字，爾後持有、寄藏或意圖販賣而陳列各式槍械，刑度3年以上提高為5年以上有期徒刑。（圖／記者蔡佩旻攝）



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