被加油員噴全身油...名牌包也慘中鏢！她氣到手抖　網見結局讚：不簡單

▲ 原PO全身被汽油噴到。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

加油時若操作不慎，油槍裡的汽油很可能就此漏出，沾染到車子和其他物品。一名女網友就抱怨，4日去加油時，工讀生不小心把油噴到她身上，車上的隨身物也因此遭殃。雖然她當下氣到快要動手打人，不過隨後轉念一想，還是選擇包容，結局讓網友點頭大讚「你是好人」、「能體諒很不簡單」。

「真的是運勢在衰，加個油都有事情。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中娓娓道來，她表示今日出門寄包裹的途中發現機車沒油，到了加油站加油時，不慎被工讀生噴了全身都是油，從名牌包、機車和包裹通通無一倖免。

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原PO說，當下她趕緊把包裹裡的衣服拿起來改放紙袋裡，但已經搶救無效，衣服都吸飽汽油了，8千多塊的名牌包也僅用不到一個月，皮革就這樣變得軟軟爛爛的，油氣沖天。

原PO當時氣到手在發抖，差點動手揍加油員，但看到對方一臉學生樣，又心想對方一定是有經濟問題才會出來打工，若真的要人家賠償，可能一大半的薪水就沒了，「如果有困難，是不是要他死的意思？」

▲原PO擔心若硬要對方賠償，恐會造成生計上的困難。（圖／記者周宸亘攝）

苦主表示，看到對方驚慌失措的樣子，她也只能認了，約莫2000多元的清洗費全數自己吞下去。她事後也打電話到該加油站投訴給站長，請他們加強訓練，但卻沒有指明是哪個員工出包，也沒留下電話，「油槍塞好，油槍跳了不強加！不要拿出來一點點再加，會噴到！」

貼文一出，網友們表示雖然原PO怨念滿滿，但隱約感覺得出來是個好人，「樓主真善良」、「樓主有雅量」、「能體諒工讀生很不簡單~將來必定有福報」、「感謝妳的同情心跟同理心！好心有好報」。

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