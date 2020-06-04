網購水族燈...包裹上「4字指示」物流員傻眼問號！　網笑崩：好M的包裹

▲水族燈包裹。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

網購商品一定會經過物流業者轉手運送，而買家最害怕的就是在出貨期間東西被摔傷。一名網友日前網購內含玻璃的水族燈，怎料收到商品時，包裹上大大的4字提醒令他一頭霧水，網友們見狀後也都笑說「摔給他爛」、「第一次聽到這種要求」。

一名網友在臉書「爆怨公社」中貼出2張照片，只見他日前上網訂購了水族燈，沒想到收到包裹時，上頭竟然寫著大大的「請勿輕放」4個字，令他哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

明明脆弱的燈具本就應該輕放，店家應該是一時恍神，不小心把「請勿重壓」和「小心輕放」結合成「請勿輕放」，直接戳中原PO笑點。他事後也將照片回傳給店家，但對方似乎還沒發現錯誤，只回「不要笑，怕壞掉」，令他笑翻表示「可愛的闆大，還是不懂我......。」

▲賣家似乎沒發現什麼不對勁。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友們看完都幫物流人員捏一把冷汗，「那要重放的意思嗎」、「所以要用摔的？」、「理貨員表示：第一次聽到這種要求」、「摔給他爛」、「好M的包裹」、「所以你的燈是好的嗎」、「求開箱」、「老闆只是想顯示這個燈很耐摔而已」、「品質保證，用力摔就對了」。

事後原PO也在留言處解答眾人疑惑，他表示水族燈完整沒壞，但送貨員當時應該滿頭問號就是了。

►過期票券復活成東森幣了！