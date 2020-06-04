求職者睡過頭遲到1hr！說好會焊接「現場全翻盤」　雇主怒趕人：還要求35K

▲面試示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

疫情時期求職不易，不過這位求職者好不容易得到面試機會，卻沒有好好把握。一名雇主在臉書上抱怨脫線應徵者，不僅當初在電話裡說好擁有的技能，到了現場都不算數，對方還厚臉皮地開出月薪35K條件，令他哭笑不得。

「我他X的是不是脾氣太好了......。」一名男網友在臉書「爆怨公社」中分享近日一名應徵者的奇葩事蹟，他表示日前跟應徵者約9點面試，但對方卻10點才現身，整整遲到了一個小時，且還誠實告知原因是「睡過頭」。

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求職者第一印象已經被大打折扣，沒想到後續面談的過程更是讓原PO傻眼。他表示，明明電話中已經交代對方要帶履歷表，但那人卻是兩手空空。原PO隨後要對方出示駕照、詢問焊接工作經驗，求職者卻說自己沒駕照，也不會焊接，讓雇主一頭霧水，「明明電話裡都說有啊！」

「那你請回吧！」因為條件不符合工作所需，原PO決定不錄取這名應徵者，但對方下秒卻神回「我應該下禮拜一才有空上班喔！希望是35K，因為我要繳房租和車貸。」一席話令原PO忍不住直喊「你他X的房租車貸關我屁事啊！」

▲原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

抱怨文貼上網，網友們直喊扯表示「什麼都不會還敢來談薪水」、「看來他還沒睡醒」、「沒駕照為何還有車貸」、「你是不是約錯人」、「佩服面試者的理所當然」、「到底來幹嘛的」、「35K年薪我都不請」。

另外也有人提出不同看法，推測應徵者也許只是想要靠「求職紀錄」來領取政府補助金，錄不錄取並不重要，「來過水的」、「應該只是想來被打槍，然後去領補助吧」。

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