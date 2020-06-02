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以為孩子已睡...隔壁房和尪吵架！　隔日見「紙條上選擇題」飆淚：我會檢討

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▲▼ 父母吵架 孩子留下紙條 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲聽到父母吵架，孩子留下抱怨紙條。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

爸媽是最貼近孩子的榜樣，雖然孩子尚未完全懂事，但大人的一舉一動他們都看在眼裡。有女網友發文稱，她日前以為女兒睡著了，就到隔壁房間和老公吵架。怎料隔日卻收到孩子的抱怨紙條，讓她一秒心疼落淚，直呼會好好自我檢討。

「寶貝~真的很抱歉，讓妳抱怨了......。」一名媽媽日前在臉書「爆怨公社」中發文，原來她某日晚間以為孩子睡了，就到另一間房間用電話和老公「大聲溝通」。

請繼續往下閱讀...

沒想到隔天早上起床，看到年幼女兒留了一張紙條，一股鼻酸立刻湧上心頭，「我心疼，我會檢討。」原來女兒把一切都聽在耳裡，因為不喜歡這樣的情形再次發生，於是寫下「可以不要在（再）吵架了嗎？」並附上「Yes or No」的選擇題盼媽媽回覆。孩子還在第二頁畫下生氣臉和哭臉表示「我很不喜歡，知到（道）嗎？」希望大人改進。

▲▼ 父母吵架 孩子留下紙條 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 大人的一舉一動孩子都看在眼裡。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，她看完紙條只有不停地流淚，但他們也不是故意要在孩子面前吵架的，以後會再改進。

網友們看完一股酸楚湧上心頭，「很讓人心疼的孩子」、「父母吵架，孩子是最難受的」、「吵架沒關係，但事後要和孩子好好解釋，夫妻吵架難免」、「小時候聽到爸媽吵架，我跟姊姊坐在樓梯討論要跟爸爸還是跟媽媽」、「拿給爸爸看吧，好好溝通」。

另有過來人提供建議，想要吵架時可以試著用通訊軟體溝通，一來不怕被孩子聽到，二來手打字不會比嘴快，相對較容易冷靜下來，「我就是這樣看著父母打打殺殺長大的，影響我30幾年了，我在孩子面前從不跟先生吵架。」

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