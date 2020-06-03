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每天活在恐懼中！赴美台女默默裝上子彈自保...盼望「太陽別下山」

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▲▼ 美國白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

▲美國騷亂未滅。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

「佛洛伊德之死」事件曝光後，全美掀起多起大規模示威遊行，但也有部分暴徒趁火打劫，到處放火製造騷亂，讓當地民眾相當害怕。一名赴美的女網友指出，每天只盼望太陽不要下山，因為現在走在路上可能被砸車、搶劫，就連待在有防盜系統的家裡也不安全，於是默默把槍都上好子彈，心情相當低落。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文希望各位網友替她加油、打氣，表示現在美國的現況比新聞上的報導更為嚴重，每晚都有商家遭竊、百貨公司被搶、建築物被放火等，而自從聽到身邊友人的家裡被暴徒闖入後，這幾天的心情是從憤怒、無奈、惶恐最後演變成恐懼，因為「永遠不知道會不會輪到自己」。

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▲▼ 美國白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

原PO特別解釋，「警察現階段無法保護人民，本以為家裡裝了防盜系統就沒事，但是昨天有身邊的人，防盜系統響了卻沒有警察過來」，才讓她深刻體會到，現在的警察無法保護人民，人民只能自保。

「想像從新北到桃園的距離，路上的店家都被洗劫；從台中到台南的距離，路上的商店沒有一處完整；從高雄到墾丁，路上的家樂福、全聯等所有都毀了，這是多麼可怕的情況。」原PO表示，目前在外不安全，待在家更害怕隨時被人闖，因為美國房子幾乎都是木門，玻璃一敲就碎了。

▲美國明尼蘇達州「佛羅伊德之死」示威延燒，明尼亞波里斯（Minneapolis）警察持槍對著《路透社》電視台攝影記者查韋斯（Julio Cesar-Chavez）。（圖／路透）

原PO說，這幾天晚上都無法安心入睡，只要有些許聲音就會驚醒，所以她「默默的把家裡的槍全部上子彈」求自保，但她也強調目前她人很安全，只是身邊很多朋友都已經不安全，「那種不知道會不會就輪到自己的恐懼，讓她現在看著窗外，只希望太陽不要下山...多好」。

不少網友看完貼文相當鼻酸，紛紛留言安慰，「祝你一切平安」、「願妳平安，上帝保佑」、「好可怕...聽到這描述感覺跟殭屍片好像...願你平安，趕快回來台灣吧！辛苦了」、「難想像的心情，希望樓主平安無事」、「加油！希望你平安！ 不要生活在恐懼之中」。

▲▼網友貼出在美國收到的警報訊息。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友貼出在美國收到的警報訊息。（圖／翻攝爆怨公社）

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