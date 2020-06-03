三倍券討論文洗版！他抓錯字「三倍卷」看到煩　秒吸共鳴：國文老師哭了

▲行政院長蘇貞昌、政委唐鳳2日說明三倍券使用方式。（圖／行政院提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

振興方案從一開始就爭議不斷，行政院2日正式定名「三倍券」後，掀起議論熱潮，幾乎每個社群平台都有台人在討論「三倍券」。有網友就在臉書的《爆怨公社》貼文，直怨洗版亂象有一點讓他感到心煩，「可以不要一直『券』、『卷』不分了嗎？」不少人也超有共鳴，「真的，一直搞錯還理直氣壯，看了超煩」。

這位網友文中貼出兩個字的差別與用法，首先是「三倍券」的券，「券 ㄑㄩㄢˋ 有價值的票據。例：禮券」；再來是卷，「卷 ㄐㄩㄢˋ 考試用紙。例：考卷」。最後他忍不住抱怨，每次看到別人用錯字都很煩，希望大家不要再「券」、「卷」不分了。

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▲蘇貞昌拿「振興三倍券」樣板。（圖／ETtoday攝影中心攝）

看到貼文後，許多人馬上有共鳴，「讚！終於有人提出來了，我一直都看得很痛苦」、「我也看得很痛苦」、「台灣人想法就是看得懂就好，其實我覺得連字都不挑的人真的白上學了」、「搞得我們打對字的人做錯事一樣」、「我懂！真的很鬧」、「我都以經習慣了呢！」

還有網友給讚，因為這篇短短的貼文意外變成實用教學，「感謝教學，離學校遙遠，都忘記兩者的差別了」、「國文老師我對不起你」、「謝謝你！上了一課」、「我第一次知道它們的分別」、「我還真的不知道呢！」

不過，就有人大嘆，「不只卷跟券啦！還有很多字……我都不想說了」、「再在不分也很討厭，但我覺得第一名還是『因該』」、「因該跟應該比較煩吧……都不知道在因什麼」、「券卷還好，在再比較痛苦」、「就跟工會、公會兩個完全不一樣的東西，在那混著打一樣，看到就想巴下去。」