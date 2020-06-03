宅生活也要保持好視力　東森妍美会葉黃素讓雙眼亮晶晶

▲東森妍美会葉黃素多年盤據東森購物銷售排行榜第1名。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情之下，民眾宅在家裡追劇、打電動，盯著螢幕的時間變多了，導致雙眼容易疲勞。隨著健康保健意識抬頭，各種眼部保健食品銷售逐年提升，根據東森購物統計，2019年全通路葉黃素銷售年增率高達60%，銷售超過33萬件，較2016年銷售件數成長近4倍，其中東森妍美会、華陀、日本味王、台塑生醫與葡萄王等知名品牌相當受消費者青睞。

東森購物表示，其中東森妍美会已連續2年蟬聯東森購物銷售排行榜第1名，2017年熱銷1萬7千件，2019年全年度銷售則突破10萬4千件，銷售量成長超過6倍；2020年5月銷售量已逼近4萬件，與去年同期成長80%，可見其好品質與好口碑。

根據研究指出，葉黃素能夠過濾藍光等有害光線，吸收強光能量、減少抗自由基生成，達到保護眼睛的效果，而現代人多數離不開手機、電腦或電視等3C產品，建議不管是上班族、低頭族或銀髮長輩，都必須要攝取足量、保護眼睛健康。

東森購物指出，在葉黃素的選擇上，以吸收率高達95%的游離型葉黃素受到廣大消費者青睞。東森妍美会葉黃素屬於游離型葉黃素，不僅有許多藝人與專家指定使用，升級版更添加口服的眼部專用玻尿酸，以及白藜蘆醇、蝦紅素等成份，讓保健由內而外，使乾澀的雙眼迅速達到舒緩，此外更添加台灣綠蜂膠萃取的EPLs神經滋養物質，對於老花視力模糊、視神經傳導不良等問題也能迅速舒緩，帶來更多全方面深入的保護。

