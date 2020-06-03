奇摩購物、博客來開賣口罩不到10分鐘全賣光　還有4平台可以搶

▲博客來今（6/3）上午11點開賣中衛醫療口罩，不到10分鐘全部完售。（圖／翻攝自博客來）

記者洪菱鞠／台北報導

5大電商平台今（6/3）起加入開賣醫療口罩戰局，其中，Yahoo奇摩購物中心、博客來分別於上午10點及11點開賣，兩平台皆因瞬間湧入過高流量造成當機，隨後不到10分鐘都被搶光完售，而博客來還沒正式開賣，內部觀察網站流量已經破紀錄。

▲Yahoo奇摩購物中心今（6/3）上午10點開賣中衛醫療口罩，首波數量突破萬片，約9分鐘全部秒殺賣完。（圖／翻攝Yahoo購物中心）

對於沒有順利搶到口罩的人，下午可把握其他網購平台的開賣機會，東森購物下午開賣首批6,000片中衛成人醫療口罩，並以盒裝販售，共有深丹寧、櫻桃紅2色，一盒50片裝，每盒售價300元，換算單價為每片6元，每人限購2盒，口罩採24小時快配，今天下單隔天到。

PChome 24h下午4點起則有平面款深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元，每人限購2盒；立體款為酷黑色，一盒50片499元，每人限購1盒。

momo購物晚間8點開賣平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片499元，現階段每人限購1盒。

蝦皮24h下午：櫻桃紅、深丹寧兩款，共計數百盒，單盒50片，售價300元，一人限購一盒；選擇全家超商取貨可享滿199元免運，等於買一盒就免運。