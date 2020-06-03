網購中衛口罩開賣2分鐘被搶光　網站流量突破switch開賣紀錄

▲博客來11點一開賣口罩就當機。（圖／翻攝自博客來）

記者洪菱鞠／台北報導

電商今（6/3）起陸續上架販售醫療口罩，其中Yahoo奇摩購物中心、博客來兩平台上午先開賣，4款口罩最快約2分鐘內被搶光，由於瞬間湧入流量飆高，造成網站一度當機，流量更是突破switch開賣紀錄，許多網友看得到搶不到，也引起不滿聲浪，對於下午才要正式開賣的其他平台，則表示系統狀況將隨時應變，同時透露「今天上站人數跟雙11差不多。」

口罩管制6/1起解禁後，網購平台相繼上架盒裝醫療口罩販售，許多人等著搶買，Yahoo奇摩購物中心6/2晚間10時搶先以「加價購」方式限量賣，5分鐘內銷售一空，6/3上午10時正式開賣後，網站隨即呈現當機狀態，首波萬片不到10分鐘即全部完售；平台表示，「商品上架開賣後，因流量瞬間暴衝導致系統短暫異常，也已快速修復完成，將積極與供應商合作，持續上架補貨。」

▲Yahoo奇摩購物中心今（6/3）上午10點開賣中衛醫療口罩，首波數量突破萬片，約9分鐘全部秒殺賣完。（圖／翻攝Yahoo購物中心）

博客來11時一開賣也發生同樣情況，僅管每人最多可以一次購入4盒，但許多網友根本搶不到，隨後紛紛湧入博客來粉絲專頁抱怨，「網頁從10:59就壞了呀」、「網站和APP都當機了」、「你網站撐不住耶，加油」。博客來指出，4款口罩約在2分鐘之內搶購一空，開賣當下網站流量突破switch開賣紀錄，第二波中衛口罩預計於6月8日開賣，開賣詳請請依網站公告為準。

對於沒有順利搶到口罩的人，下午可把握其他網購平台的開賣機會，東森購物網表示，因應口罩開賣，上站人數創下高峰，跟雙11差不多，根據觀察目前系統流量穩定，網站將會密切觀察系統狀況隨時應變。PChome 24h購物提到會盡可能地做好準備。

以下為各大平台中衛口罩發售時間：

Yahoo奇摩購物中心：上午10時（已完售）

博客來：上午11時（已完售）

東森購物網下午：有深丹寧、櫻桃紅2色可選，一盒50片售價300元，每人限購2盒。

PChome 24h下午4時：平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片499元，以上均為每人限購1盒。

momo購物晚間8時：平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片699元。

蝦皮24h下午：櫻桃紅、深丹寧兩款，共計數百盒，單盒50片，售價300元，一人限購一盒；選擇全家超商取貨可享滿199元免運，等於買一盒就免運。

松果購物：即日起販售MIT醫療級口罩，以50入盒裝的成人醫療級口罩為主，下單後陸續出貨，不限金額即可免運。