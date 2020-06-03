軍綠、薰衣紫來了！　網購公布第二波口罩開賣時間

▲東森購物開賣中衛口罩引起搶購，接下來會繼續補貨上架，消費者可隨時注意網頁資訊。（圖／翻攝東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

電商今（6/3）起陸續開賣中衛口罩，網友拼手速瘋搶，首波釋出2款4色超過萬片口罩，最快在2分鐘內秒殺完售，網購業者也觀察到櫻花粉、立體款搶購熱烈，同時也公布第二波將於6/5開賣。

網購平台相繼上架盒裝醫療口罩販售，許多人等著搶買，在雲端也上演各種搶購大戰，東森購物開賣當下全站瞬間湧入超過萬名會員瘋搶，首批6,000片口罩瞬間銷售一空，接下來將持續補貨上架，建議消費者可隨時留意開賣資訊。而Yahoo奇摩購物中心、博客來、PChome 24h購物則因瞬間流量過高一度造成網站當機，網頁跑不動，商品無法順利加入購物車，讓網友大傻眼，也引來不少抱怨。

▲博客來、PChome 24h購物一開賣口罩就當機。（圖／翻攝自博客來、PChome 24h購物）

針對此次開賣內容，各平台主打平面口罩每盒50片裝，售價300元，共有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色可挑選；另有酷黑款式的立體口罩，每盒50片裝，售價499元，雖然每款顏色配貨量不一，不過Yahoo奇摩購物中心觀察到站上以立體款醫療口罩受青睞，PChome 24h購物則以櫻花粉平面口罩最熱賣。

PChome 24h購物也預計將於6/5下午開賣第二波中衛口罩，包含平面口罩，每盒50片裝，售價300元，並有軍綠、薰衣紫、深丹寧三色，每人限購2盒，共計逾萬片口罩提供選購，確切開賣時間將於FB粉絲團或APP公告。博客來第二波則於6/8開賣，但開賣時間點與口罩顏色不透露，依網站公告為準。