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游錫堃：6月中下旬召開臨時會　擬處理華航、護照正名案

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記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第1會期已在5月底結束，民進黨團計畫在6月下旬召開臨時會，處理NCC人事同意權案、考監人事同意權等案。立法院長游錫堃4日表示，臨時會預計在6月中下旬召開，有關確切時間會參考各黨團的意見，只要將意見匯集就會召集黨團協商，原則上是6月中下旬沒有錯，「我們準備好了」。

▲▼立法院長游錫堃接見中醫師公會全國聯合會 理事長柯富揚。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃接見中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院第10屆第1會期在5月29日結束，民進黨團書記長鍾佳濱日前表示，民進黨團預計於6月下旬召開臨時會，屆時將處理5大案，包括：NCC、考試院、監察院三項人事同意權案，法案部分要處理的則包括《農田水利法》、《國民參審法》。民進黨團幹事長鄭運鵬受訪時也說，有關臨時會的議題，民進黨團比較著重在考監以及NCC人事同意權，以及《農田水利法》、《國民參審法》幾項比較重要的法案。

▲▼立法院長游錫堃堵訪 談立法院臨時會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃4日上午於立法院接見中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚，他在會前受訪時表示，臨時會預計在6月中下旬召開，有關確切時間會參考各黨團的意見，只要將意見匯集就會召集黨團協商，原則上是6月中下旬沒有錯，「我們準備好了」。

有關時代力量黨團、台灣基進立委陳柏惟接連喊話，希望在臨時會時處理華航、護照正名公決案，游錫堃則說，立法院長必須客觀中立地行使職權，目前有民進黨團擬議在臨時會提出來，而臨時會審議的案子就是以特定的議題為主，因此只要有人提案，立法院就知道有哪些議案應該在臨時會討論。

此外，民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱也在3日下午開會討論臨時會相關事宜，鍾佳濱受訪時表示，民進黨團傾向在端午節前後召開臨時會，並將護照與華航更名案納入議程，開會的時間點則會落在16日或者23日。 

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