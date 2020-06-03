鄭運鵬：「三倍券」民眾先付1000元　有自己的錢就一定會消費

▲民進黨團幹事長鄭運鵬接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨批評行政院推出的「振興三倍券」一事，民進黨團幹事長鄭運鵬3日受訪時表示，過去消費券沒有出現加乘滾動效果，他強調，振興三倍券用下去就會覺得好用，「打三折的消費券怎麼會不好用」。

鄭運鵬表示，國民黨一開始就希望發現金，但是過去消費券沒有出現加乘滾動效果，這次振興三倍券的規劃，民眾先付1000元，有自己的錢在裡面，就一定會去消費。

鄭運鵬表示，就像餐廳說要有翻桌率，越多客人，半個小時換一輪，這樣滾動效果更佳；他對於國民黨今天開記者會，說要來抓換現金漏洞一事，他認為，這顯示國民黨自己也知道，如果一開始發現金，可能去買衛生紙、買飲料，有替代消費就沒有振興經濟的效果。

鄭運鵬表示，雖然會有點不方便，也不鼓勵找零，但老闆要找零不會限制，雖然大家還沒有拿到，覺得不方便，「用下去就會覺得好用，打三折的消費券怎麼會不好用。」

鄭運鵬補充，講白了2000元也是納稅人的錢，滾動效應希望全民一起來參與，大家一起消費才會有振興經濟的效果。

對於在國外讀書的親人，是否也可以代領？鄭運鵬表示，有些人在外國，或者受刑人、住院者，怎麼領要問行政院，希望有領的人，就拿去消費，以立委角度，覺得都可以領沒問題，行政院再思考怎麼防弊。

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