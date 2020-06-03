華航去年飛沖繩油不夠「急喊Mayday！」　事故調查報告出爐

▲華航去年飛沖繩，油不夠急喊Mayday！。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

華航一架波音747客機，去年3月9日從桃園機場飛往沖繩那霸機場，但因為天氣不佳，油量不夠返航，中途還因低油量喊出求救訊號「Mayday」。運安會認定這次意外是「飛安事故」，成立專案小組介入調查，今（3）日事故調查報告正式出爐。

去年3月9日，華航一架波音B747-400型機，由桃園國際機場起飛，執行CI122航班，飛往日本那霸國際機場之飛航任務。機上載有正、副駕駛員各1人、客艙組員18人、乘客361人，共計381人。

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▲運安會事故調查報告出爐，肇因為出發時在地面滑行時間非預期性增加，以及於那霸機場2度進場重飛影響。（圖／記者呂佳賢攝）

該機於那霸機場2度嘗試進場均重飛後，飛航組員決定返航桃園機場，過程中曾2次向神戶區域管制中心及台北近場管制塔臺宣告油量遇險情況，最後安降桃園機場，人機均安。

運安會認定是「飛安事故」，成立專案小組介入調查，今事故調查報告出爐，內容指出，事故航機因於桃園機場出發時地面滑行時間非預期性增加、於那霸機場2度進場時重飛，以及那霸機場飛航管制特性等複合因素，以致返航桃園機場落地時剩餘油量低於最低備用油量。

因此，運安會並無相關與風險有關之調查發現，也無運輸安全改善建議事項。

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