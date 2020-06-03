防疫面試新選擇　嘉藥推遠距面試開「薪」找頭路

▲嘉南藥理大學推出模擬線上面試、就業媒合管理系統等多項方案，要讓嘉藥學子放心畢業、開「薪」找頭路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了讓畢業生能順利銜接職場，有效蒐集職缺資訊，並在難得的面試機會中脫穎而出，嘉南藥理大學推出模擬線上面試、就業媒合管理系統等多項方案，就是要讓嘉藥學子放心畢業、開「薪」找頭路。

又到了鳳凰花開的畢業季節，也是學生們要離開校園、踏入職場，開始人生另一階段的關鍵時刻，今年因為新冠肺炎疫情，就業市場受到不少衝擊，許多就業博覽會都取消辦理實體活動，線上徵才及遠距面試趁勢而起，成為求職方式主流。

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為了協助畢業生順利接軌職場，畢業即就業，嘉藥推動就業媒合管理系統，在學校首頁設立職缺看板，配合嘉藥系所特色，預先審核優質廠商，匯集到就業媒合管理系統，讓學生在畢業前就能了解就業市場現況與需求，也因應遠距面試趨勢，嘉藥外語系更是「超前部署」，特別邀集有興趣的畢業生，尤其是先前有線上面試經驗的同學，一起分享技巧與撇步，並請商長期合作實習廠商參與模擬面試，過程中，依照求職條件，全程以英日語互動，就是要讓嘉藥學生以更純熟技巧，優質表現，在競爭激烈求職賽中，取得先機，「迫降黃金職場」。

嘉藥外語系自104學年度起便積極促成學生海外實習、交換，鼓勵申請學生教育部學海築夢計畫補助，同時與日本、新加坡、泰國等地廠商建立長期合作關係，因為實習地點都在海外，面試也只能線上進行，為了讓學生建立信心並能如願到理想的國家實習，系上於是建議合作實習廠商分二階段面試，在第一次模擬面試後，面試官與系上輔導老師將對學生提出建言，加強學生正式面試的實力，而學生也會請教有經驗的學長姊，力求最佳表現。

嘉藥外語系依系課程模組，媒合學生到相關海外廠商，休閒產業模組部分已與新加坡Golden Village、MUJI及日本大分縣竹田市官方合作，今年成功媒合16位同學，在外語教學方面，則與泰國當地中文學校合作，在有意爭取8位同學中錄取2位，外語系董幸正主任指出，「目前海外實習都是帶薪的，廠商也是精挑細選，泰國「你好」中文學校是專為當地金字塔人士開設的學校，而日本實習更是官方等級，加上教育部學海築夢計畫，才能確保學生在最佳環境中累積實務經驗，而事實證明，學生表現優異也獲企業留用，預先保留就業資格，這對系上老師及學弟妹都是一大鼓勵。

該校人文暨資訊應用學院院長薛雅明表示，隨著畢業季將至，畢業生都將投入就業市場，但受到新冠肺炎疫情的干擾，許多企業都改採「遠距面試」，對畢業生來說，又是一項考驗，所以除每年進行就業博覽會改以就業媒合管理系統外，模擬面試也是一大重點，要讓嘉藥的畢業生提早熟悉這樣的流程，在面試中拔得頭籌，因為畢業生接軌就業是不能等的。

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