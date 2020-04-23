紓困應便民、親民！　湯蕙禎：「安心上工」計畫處處設限

▲湯蕙禎批「安心上工」計劃處處設限，原民勞工根本是「看得到、吃不到」！（圖／湯蕙禎服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市是全台主要的工業科技大城，工業產值連續10年全台第一，勞工朋友長年貢獻大！針對疫情重創各產業，勞工朋友亦受波及，桃園市不分區立委湯蕙禎對勞動部推動「安心即時上工」計畫，卻因申請資格綁勞保，推動多天以來申請合格率只有56.23%；尤其是，原住民勞工朋友因規範門檻過高，多半無法申請獲得紓困！

曾任桃園縣政府勞動局長的湯蕙禎，關懷勞工、原民朋友權益，不遺餘力，23日指出，「安心即時上工」規定申請者，必須在登記當日前六個月，具勞工保險或就業保險年資合計滿兩個月以上，且最近一次月投保薪資在23,800元(含)以下者，此一計畫表格繁瑣、綁勞保，還必須到各地方政府機構面試、上工，因規範門檻過高，很多原住民的勞工朋友資格不符沒辦法申請。

湯蕙禎要求原民會能夠放寬限制、照顧更多原民勞工，而原民會應該要更主動積極、迅速與勞動部協調如何解套。尤其是，原民勞工大部分都沒有固定的雇主就有7萬多名，沒有保勞保無法參加「安心即時上工」。湯蕙禎表示，紓困應便民、親民，而「安心上工」計畫不應處處設限，讓政府的美意卻是「看得到、吃不到」！

►我沒有遲到，是時間遲到了！