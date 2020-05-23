黃捷搶救823功勳艦「中海艦」！　時代力量：護國神艦不能當廢鐵

▲823功勳艦「中海艦」擊將化為廢鐵，各界設法搶救。（圖／網友謝明宏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林彥臣／綜合報導

823砲戰擊沉2艘共軍魚雷快艇的海軍功勳艦「中海艦」（LST-201），於2010年除役經海軍評估已無運用價值，決定將化為廢鐵以1400萬標售。對此時代力量高雄市議員黃捷指出，得知消息的第一時間，已向文化局表達高度關注，呼籲國防部、文化部及高雄市文化局在做出最終決策前能更審慎考慮，研議規劃船舶博物館或海事博物館的可能性。



黃捷在臉書發文指出，一群關心文化資產保存的朋友們緊急向高雄市文化局提報中海艦為文化資產審議，並向時代力量反應，得知消息的第一時間，她也向文化局表達高度關注，文化局回覆，已於5月21日發文至國防部，請國防部暫緩執行該軍艦文物之財物變賣案，並同時與國防部確認中海艦文物之所有權屬，將於5月29日辦理現勘，她也將持續關注，並邀請所有關心的朋友一同聲援！

黃捷呼籲，籲國防部、文化部及高雄市文化局在做出最終決策前能更審慎考慮，而中海艦也是相關部門第一次遇到船艦文資的判定，希望這次的個案能讓臺灣重新思考未來可望成為文資的歷史除役艦艇的處理方式，並研議規劃船舶博物館或海事博物館的可能性。

▲黃捷呼籲相關單位，研議規劃中權艦成為船舶博物館或海事博物館的可能性。。（圖／網友謝明宏提供）



時代力量也在臉書發文指出，立法委員 陳椒華、王婉諭、高雄黨部主委陳惠敏以及林于凱 高雄市議員對此案召開記者會，呼籲國防部、文化部、海委會等相關部門重新思考除役艦艇的處理方式，並研議規劃設置博物館的可能性。

時代力量舉台南安平情定碼頭設置的德陽艦園區為例，讓民眾可以到雄偉的德陽號驅逐艦上參觀、拍照，成為當地的著名景點之一。而「中海艦」立下實際戰功，曾擊沉中共艦艇，具備歷史意義，若能以類似模式規劃為博物館，供民眾登艦緬懷、見證這艘「抗中保台艦」的歷史，其價值絕非「報廢賣錢」可比！

時代力量指出，根據文化資產保存法，只要完成提報程序，依法就可編列經費修復、保存、維護，而現在也有熱心民眾提報，且文化部也表示「考量中海艦時代意義、文化內涵，透過文資法程序取得古物身份有相當大的機會，若取得古物資格，文化部會酌予補助修繕經費」，我們呼籲國防部和海軍暫緩簽約，尊重文化部的專業，不要未審先判，以保存珍貴文資為優先！



時代力量呼籲，立法院國防外交委員會能做出決議，確保中海艦能完成文資提報程序，讓這艘護國神艦不至淪落到廢鐵拆賣的命運，而能讓其繼續在海上重現當年抗中保台風光！

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