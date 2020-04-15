首次停辦街頭藝人甄選　中市府2百萬起跳補助演出限台中人

▲▼台中市今年首次停辦街頭藝人甄選，而且要提高經費，多舉辦演出機會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

受到新冠肺炎疫情影響，戶外公共空間少見人群聚集，間接影響街頭藝人演出收入，台中市政府文化局15日表示，今年首次停辦街頭藝人甄選活動，而且原本7月底到期的街頭藝人證者，有效期限自動展延到明年10月底，此外，文化局也準備至少2百萬元預算，等疫情緩和就提出高達460場次的演出機會，協助度過疫情難關，不過演出者只限設籍台中。

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文化局指出，台中市目前有2452組街頭藝人，包括表演藝術類1679組、視覺藝術類132組、創意工藝類641組，展演場地有79處，今年因為新冠肺炎疫情影響，首次停辦街頭藝人甄選，延至明年再辦，原本大約有一半的街頭藝人證在7月底到期要換證，市府直接展延至明年10月底。

此外，文化局預計下半年推出「2020街頭藝術藝起加油計畫」，預算至少2百萬元，提出街頭藝人更多場次演出機會，增加收入，由於2452組街頭藝人來自全台各地，因此這筆預算疏困對象只限台中人。

文化局表示，文化部已公告藝文紓困補助方案，包括「減輕營運困難補助」及「因應提升計畫補助」，只要是今年1月15日以後受到疫情影響，發生營運困難的台灣藝文事業及相關人員，都可提出申請，文化局也擬定「藝文紓困3+2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助演出辦理期限、補助款提早撥款，以及「線上劇場」及「表演藝術升級」等計畫已公告受理申請，將在4月27日徵件截止。

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