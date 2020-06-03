安啦！台南市肉品市場委外代工自創「上品豚」　市府：完全符合食品安全

▲台南市肉品市場自創「上品豚」品牌肉製商品，完全符合食品安全法規。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝關心「上品豚」案，台南市肉品市場陳豐榮總經理表示，為增加肉品市場收入，提升豬肉之附加價值，並透過加工儲存建立豬隻產銷調節機制，讓豬農收入增加，民眾能夠更安心食用國產豬肉製品，新增公司形象標章「上品豚」豬肉加工產品銷售業務，係為增加本業營收，挹注公司收入。

台南市肉品市場表示，「上品豚」所委外代工之廠商，係嚴守公平、公正、公開並上網招標，經遴選委員會小組評選後產生，由滋味珍企業有限公司得標代工生產上品豚目前販售之產品，該廠具備政府核可之工商字號（0700105580號），且依該公司所訂投標需求履約，通過HACCP、ISO22000之認證，並投保產品責任險2000萬元，提供消費者食品安全衛生上的保障。

台南市肉品市場強調，該公司自有品牌「上品豚」之商品，產品包裝標示係依據「食品安全衛生管理法」第22條第1項第5款規定（製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址。國內通過農產品生產驗證者，應標示可追溯之來源；有中央農業主管機關公告之生產系統者，應標示生產系統）辦理，產品外包裝明顯標示有負責廠商「台南市肉品市場股份有限公司」及其電話、地址等內容，提供消費者可追溯負責對象之資訊，且已依規定將委託製造廠商之相關資料登錄於食品業者登錄平台。

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