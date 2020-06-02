台南國三生凌晨偷騎祖父機車撞橋墩喪命　後座少女右腿骨折

記者林悅／台南報導

台南市一名15歲馮姓國三生，2日凌晨騎乘父親機車，後載陳姓少女，行經北區中華北路二段鄭子寮橋上，突失自撞橋墩，馮男人車噴飛倒地傷重送醫不治，陳女右腿骨折，馮父接獲警方通知指出，並不知兒子半夜騎機車外出，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲馮姓少年騎祖父機車後載陳姓少女，行經台南市北區中華北路二段鄭子寮橋上，突失自撞橋墩，馮男傷重送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，6月2日凌晨3時50分，15歲馮姓少年騎機車後載1名陳姓少女，行經中華北路二段鄭子寮橋上西向東行駛，不知何故失控自撞橋墩，馮男機車噴飛人車倒地滑行重創，經消防局和緯消防分隊派救護車前往救援，將馮姓少年等2人送永康奇美醫院救治，馮男因氣胸等傷勢嚴重，搶救30分鐘後仍宣告傷重不治，而陳姓少女右腳骨折，住院治療中。據了解，馮姓少年和陳女同為國三應屆畢業生，但2人並非同校同學。

台南市警五分局案發後立即派員到場勘查測繪蒐證，警方根據肇事機車車號，通知馮姓少年父親到場，馮父主向警方表示機車是馮姓少年祖父的，但他不知道讀國三的兒子，半夜騎機車外出肇事。目前車禍肇事原因，正由警方調閱監系統影像進一步釐清案情查明中。

警方再度呼籲家長要多注意子女，尤其是暑假即將到來，應注意其生活起居及安排正常休閒生活。

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