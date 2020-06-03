台南蘇大媽慘了！濫控瀆職+胡亂報案1480件　南檢起訴求重刑...網叫好狂按讚

記者林悅／台南報導

台南檢舉達人蘇大媽遭起訴！台南地檢署查出蘇女近2年來檢舉或申訴員警瀆職案共達288件，另與他人糾紛報案紀錄近6年高逵1192件，只要員警未從其指揮、命令就會遭申訴檢舉，她長期濫行申訴、檢舉的行為，已經造成行政及司法資源浪費，並使員警因遭行政或司法調查而疲於奔命，因此檢方依法將蘇女起訴，並求從重量刑。

▲台南蘇大媽濫控員警瀆職、胡亂報案總計1480件，南檢起訴求重刑。（圖／示意圖，翻攝自臉書920公社）

起訴書指出，蘇女於2019年12月8日10時許，在台南市安南區怡安路2段果菜市場第三棟攤位前，與陳姓民眾發生爭執，並在該攤位前咆哮，而員警抵達後，蘇女不僅喝令員警應將對方依現行犯規定逮捕，並手指蕭員沿途向該市場內消費之民眾、攤家高聲指責所長及員警瀆職、處理不公、丟臉等語，並以「安中所所長，我告訴你，我絕對讓你這工作不用做」等語相脅。

▲台南蘇大媽濫控員警瀆職、胡亂報案總計1480件，南檢起訴求重刑。（圖／翻攝爆料公社）

蘇女於2019年12月11日15時56分許，因要辦理行政訴訟退費，而前往台南市衛生局林森辦公室，藉故刁難承辦的衛生局醫事科股長，並拒絕在退費領據上簽名，並於該股長至2樓與秘書室及會計室商討有何替代方案時，尾隨至非屬民眾洽公區域之2樓辦公廳舍內，經促請其離開仍拒不離開，甚至朝2樓各辦公區域攝影，並指責該局股長、會計室人員能力不足、官格太高、阿諛奉承、白癡、要送監察院等侮辱言語，並在該處辦公區域咆哮、喧嘩及攝影而拒不離去，並揚言對衛生局人員提告瀆職，嚴重干擾該局各處室人員業務執行及會議之進行。

對此，警方獲報後到場勸告蘇女，怎料她仍不為所動，反對陳員嘲諷稱：「現在警察亂處理，配合公部門亂處理的一大堆」，陳員再告以如果未洽公即可離開，以免干擾該局正常業務之進行，蘇女聽聞後復對陳員怒斥稱「為什麼沒有叫洽公，你是耳朵沒有帶出來嗎」等足以輕篾、嘲諷陳員之語言理解能力，並影射員警患有重聽或身體狀況不佳之言語，後更以申訴陳員涉有瀆職相脅。

▲蘇女5月時趴在台南祀典武廟桌上睡著了，遭一旁民眾拍下 。（圖／翻攝自台南爆料公社）

蘇女於2020年1月23日9時許，因案欲對他人提出告訴，因而至永康分局復興派出所製作筆錄，該派出所蔡姓員警為蘇女製作詢問筆錄時，以輕蔑之態度對蔡員嘲諷稱「不用、不用，你不用想，你已經想很久了，我已經不想等了，在那邊想一天，做警察30幾年了，什麼事沒遇過還要想」、「你問這什麼問題？問我跟他什麼關係？」、「你慢慢打沒關係啦，阿如果不會叫學弟妹來打啦」、「如果有中風的前兆去看醫生啦，不然你怎麼會抖個不停，而且很難看，警察十個有六個會抖腳啦」、「你可能還要回去國文讀一讀啦！」、「我覺得如果沒本事就乾脆退休啦！不要常常為了退休金多少在那邊…警察要有效率阿！」、「那個張所長應該要倒了」等足以影射蔡員之專業、學識能力不足，行為舉止、身體狀況不佳之語。

蘇女於2020年2月5日10時許，至健保署南區業務組，不滿在1樓服務台志工態度，當眾數落該名志工，後經顧客服務科專員出面制止，蘇女竟申訴瀆職，還嗆政風人員，「你們不會做事，只會考試，科長妳只是比較會考試、升等，妳政風人員最厲害，我就是專門修理政風人員，叫我滾開、閉嘴，妳們以為政風人員很大，自己都沒有能力，還要管誰，我要叫台北的辦妳們瀆職」，又命令對方以公務電腦存取自己蒐證影像，孰料，她因影片不符規定被退，竟強行取走政風人員手持之相關管理要點而拒不歸還，期間更高聲咆哮、喧嘩，隨意在非屬民眾洽公區域走動，而影響該公務機關之正常運作。

2月14日10時37分許，蘇女再度到健保署南區業務組詢問，又侮辱相關人員「屎尿一堆」持續咆哮，還拿手機在非屬民眾洽公區域攝影而拒不聽勸，相關人員只好報警處理，員警到場後，勸蘇女勿大聲喧嘩及離開辦公處所，但蘇女不予理會，除撥打電話向刑警局投訴員警等人瀆職外，更嗆趙警，「你若強制1次不怕，我就告你第二次強制」、「我就是恐嚇你，不然你是怎麼樣，我就是恐嚇你，不然你把我逮捕回去」等語。

蘇女於2020年4月25日3時20分許，因欲對某員警提出瀆職告訴，因而前往第四分局華平派出所，並要當時值班員警通知在外巡邏之員警返所替其製作提告之警詢筆錄，但她質疑員警沒有照她命令通知，以輕蔑、諷刺之態度對員警指責「虧你還是警察特考畢業的，積非成是，似是而非，不懂裝懂」、「就是很倒楣才會讓你做(筆錄)」、「..比你這種人好，在臭屁什麼」、「你白賊隨便講」、「我倒楣才讓你做筆錄，衰啦，你警察讓我衰到」、「你不是沒辦法，你是沒有資格，要做的資格都沒有，你去幫別人做筆錄啦，去幫狗狗做筆錄阿，衰，衰到給你做」、「你多行（台語）、如果套一句形容女人的話叫做ㄎㄧㄤˋㄎㄚ（台語）」等語。

期間更威脅要向刑警局檢舉該員警瀆職，後經警將蘇女以妨害公務現行犯逮捕，於等待提審期間，因友人傳真文件至該派出所，員警將該文件交付蘇女之際，蘇女隨即將該文件丟至一旁，並高聲大喊「髒死了」、「你違法瀆職了啦，髒死啦」等語，影射林姓員警品德、品行不佳。

▲台南蘇大媽5月時遭1名高大壯男用左勾拳猛力重捶手臂。（圖／翻攝臉書《920公社》）

檢方指出，蘇女自2018年1月至2020年3月20日期間檢舉或申訴員警瀆職之案件，共達288件之多，另因處理其與他人糾紛之110報案紀錄，自2014年1月起統計起迄2020年3月20日止，更達1192件之多，內容大多是員警處理不合她意或不照她指揮或命令，浪費行政及司法資源。

檢方提到，蘇女除了對忙於防疫業務的健保署及衛生局人員恣意高聲咆哮、喧嘩、惡意攻訐，造成人員恐慌、業務停擺影響公眾權益外，更對到場處理之員警或受理提告之員警姿意妄為而以如上之輕蔑態度嘲弄、諷刺及穢語辱罵，尤在代表秩序、彰顯公共安全之派出所內為之，行徑囂張、狂放，目無法紀，對國家公權力是最嚴峻之侵害，實屬蔑視、鄙睨體制之極，建請法院從重量刑。

蘇女被台南地檢署起訴向法院刑庭求量重刑消息傳出，有8000多名會員的臉書920公社一片叫好按讚聲，網友說：「2018年1月至2020年3月20日止.1192個案件...還有3月21日到現在..不知道有多少案件….。顯示蘇女的行為的確引起公憤。

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