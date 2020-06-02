台南安平工業區傳氨氣外洩　消防人員花1小時找到「漏氣」禍首關閉

▲台南市南區安平工業區晚上傳出氨氣外洩事件，台南市消防局出動大批消防人車前往查處，花了約1小時左右，才找到新仁路1家冷凍廠氨氣外洩，經關閉總閥才止漏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區安平工業區2日晚上傳出氨氣外洩事件，台南市消防局出動大批消防人車前往查處，花了約1小時左右，才找到新仁路1家冷凍廠氨氣外洩，經關閉總閥才止漏，經初步勘查係氨氣管路洩壓閥跳脫所致，幸無人員傷亡，全案由環保局及市警六分局警方查處中。

台南市消防局119勤務中心於2日晚上7時4分許據報，位於台南市南區安平工業區新仁路附近發生氨氣外洩事件，消防局出動11車26人前往查處，由於工業區有很多工廠，消防人員逐一尋找可能的冷凍廠，搜尋氨氣外洩可疑的來源。

消防局同步通報台南市環保局、安平工業區服務中心及台南市警六分局等單位派員前往會同查處；現場氨氣外洩濃度已達人體不適程度。消防人員花了約1小時左右，才在晚上8時15分許，於南區新仁路1處冷凍廠內發現一具跳脫之氨氣管路洩壓閥，馬上關閉機器總閥以阻止氨氣外洩。

消防人員初步調查，係冷凍廠內氨氣管路洩壓閥跳脫，致管路中之氨氣洩漏所致，關閉後已無氨氣外洩，而解除此一事件。目前全案由環保局及市警六分局調查處理中。

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