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「幸運手環」1條1000元！黃紅綠三色任挑　網一看傻眼：售出了

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▲▼「幸運手環」1條1000元！買黃色拚招財　網一看大驚：售出了。（圖／翻攝自蝦皮）

▲「幸運手環」1條1000元，還提供紅、黃、綠三色供買家挑選。（圖／翻攝自蝦皮）

網搜小組／柯沛辰報導

網路購物愈來愈發達，各式商品無奇不有。有網友近日上網發現，蝦皮賣場上販售一款「幸運手環」，號稱能招財、招桃花，具有開運功效，但外觀幾乎與一般橡皮筋無異，而且一個就要價1000元，引發熱議。

賣家在頁面詳細介紹，該款「幸運手環」為「不可調式」，材質為橡膠，並備註是「便當的橡皮筋」。其中，配戴黃色可以「招財」，配戴紅色可以「招桃花」，綠色則是「招健康」，提供S、L兩種尺寸，除了免運費，凡購買超過3條，每條單價只要870元。

▲▼「幸運手環」1條1000元！買黃色拚招財　網一看大驚：售出了。（圖／翻攝自蝦皮）

▲有網友留下5星評價，在網上掀起熱議。（圖／翻攝自蝦皮）

如此奇葩的商品被分享到臉書社團「爆廢公社」後，引發熱議。或許是另類行銷奏效，有眼尖網友發現，「幸運手環」不僅成功售出1條，還有人留下5星評價：「哈哈哈哈哈我真的會笑死，闆闆說戴紅色的隔天就可以交到男朋友，但效果只能撐一天，隔天就會分了，聊勝於無吧」。

許多網友看完紛紛留言，「竟然已售出1」、「黃色：招財（幫買家）」、「難道有加持過還要跟你說嗎」、「這樣居然也行」、「應該改名叫心痛手環」、「跪求勇者開箱」、「誰錢太多可以跟我買，我家裡也有很多幸運手環」笑翻所有人。

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