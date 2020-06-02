高市海洋局《高雄海味》振興紓困近3萬漁民　訂單2千筆驚人發威！直播賣破300萬　

▲高雄市政府海洋局推《高雄海味》振興經濟。（圖／高市海洋局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

為了行銷「海味高雄」，高雄市海洋局從今年3月起，就規劃了高雄市長韓國瑜的直播，透過臉書推銷高雄鑽石斑，在現場也示範石斑魚料理包括煙燻石斑及龍膽涮涮鍋等，肉質Q嫩彈牙，韓國瑜魅力再現，讓訂單有多達2千多筆，金額300餘萬元，龍膽石斑水餃非常搶手，甚至賣到缺貨，迄今民眾仍持續不斷回購。

高雄市政府海洋局持續推動「高雄海味」國內外品牌知名度，打造高雄優質水產品形象，就在新冠疫情好轉前，就已經投入協助開發多元化小包裝、即食、常溫商品，專注國內零售及團購宅配市場，提升國內消費意願，等到現在疫情好轉後，持續推動國外市場，放眼華人市場以外的穆斯林消費族群，提供輔導認證之在地生產優質產品，提升國際知名度。

▲高雄市政府海洋局推《高雄海味》振興經濟，找來韓國瑜直播拍賣，業績300萬 。（圖／高市海洋局提供）

▲高雄市政府海洋局推《高雄海味》振興經濟，局長趙紹廉親上媒體宣傳 。（圖／高市海洋局提供）

同時海洋局也輔導業者與國內外超商、超市、飯店等通路合作推出高雄市優質水產品，包括有7-11便利商店新東陽、家樂福、全聯、新光三越、王品集團、雄獅嚴選、華航先傳媒、好市多、主婦聯盟、日本及香港永旺超市、新加坡HAO MART及馬來西亞電商等。並且為開發及分散數產品消費市場，海洋局也輔導業者取得清真認證產品刊登於國際媒體曝光宣傳，並製作中、阿雙語產品型錄，同時持續輔導本市水產品業者取得清真認證，預計109年將輔導5家廠商40品項取得清真認證，開拓全球穆斯林市場。

另外配合行政院政策，協助漁民申請3萬元、1萬元不等之生活補貼，同時由各區公所受理養殖漁業生產調節措施，對於資格認定及相關證明文件，輔導漁會加速審查作業，為漁民爭取福利。截至5月29日下午3時許，高雄市漁民申請紓困統計案件分別為有關漁民申請紓困補貼，申請3萬元人數增加91人，共計為7,319人。申請1萬元部分，增加483人申請人數共計為28,864人。

▲高雄市政府海洋局統計各漁民、漁船、養殖紓困項目累計申請人數 。（圖／高市海洋局提供）

