台中市酒店復業…「小姐比以前多」　老司機竊喜：新鮮刺激！好多選擇

▲昨晚台中市酒店一復業，就有老司機前往消費，他發現復工報到的小姐竟比以往人數還要多。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，相關防疫措施逐步解禁，台中市多家酒店於1日晚間紛紛亮燈復業，北屯區警方針對轄區內4家大型視聽KTV，出動40名警力前往稽查，確認業者遵守實名登記、測量體溫等相關安全規範，經查，4家業者均無違規情形。有老司機表示，昨晚酒店開工即前往報到，酒店確實仍持續防疫相關工作，而他發現，復工報到的小姐竟比以往人數還要多，猜測可能是餐飲、旅遊等行業的「無薪假」所致。

台中市第五警分局1日晚間出動40名警力，臨檢轄區內業者，包括金麗都理容KTV、九龍儷晶KTV、海舞理容KTV、火鳳凰理容KTV，檢視是否符合中央流行疫情指揮中心所訂4項防疫條件及安全規範，包括實名登記制、量測體溫，於場所內提供洗手設備或乾洗手消毒液，公告營業空間容留人數及場所內所有人員，均應戴口罩或保持社交距離。另消防、建築物公共安全檢查申報均應合格，經查無違規情形。

▲台中市第五警分局1日晚間出動40名警力，臨檢轄區內業者。

疫情帶來的酒店業寒冬，無疑讓許多經商的民眾失去了重要的交涉場所，昨晚酒店一復業，便有老司機帶著重要客人前往酒店消費。他說，酒店確實有落實量體溫、實名制登記的防疫工作，而在挑選小姐的時候他發現，竟多出許多新面孔，人數也較以往多，讓他相當驚喜，又多了可以「嘗鮮」的機會。

老司機研判，可能是近幾個月來，國內餐飲業、旅遊業甚至是航空業，受到疫情嚴重影響，減班、放無薪假的情形十分常見，使得收入銳減，於是這些人就選擇短時間內就可賺取大量金錢的酒店業。至於安全社交距離？他笑說：「這可能嗎？」

台中市第五警分局分局長郭士傑強調，即使有條件開放業者復業，防疫仍不可鬆懈，將持續不定期規劃擴大臨檢，針對轄內有女陪侍場所加強稽查，抽查業者是否落實各項防疫措施。另考量大型營業場所，常有人群聚集，在長時間且近距離接觸下，將提高武漢肺炎等各類呼吸道傳染病的傳播風險，第五分局將配合市府經發局聯合稽查小組，針對八大行業持續稽查，共同防堵防疫缺口，為維護市民健康把關。

▲台中市第五警分局1日晚間臨檢轄區內業者，無發現違規情形。

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